Lutte contre la pauvreté : Orange Guinée et le Projet Filets Sociaux Productifs signent un contrat de partenariat…

CONAKRY- La société Orange Guinée a signé ce mercredi 10 octobre un contrat avec le Projet Filets Sociaux Productifs.

Le leader des paiements mobiles en Guinée s’engage à travers ce contrat, à accompagner le Projet Filets Sociaux Productifs pour sécuriser et faciliter les opérations de distribution des fonds alloués aux populations vulnérables qui vient en milieu rural.

Grâce à une large couverture du réseau Orange Money en Guinée, le projet Filets Sociaux Productifs pourra faire ses payements envers les populations bénéficiaires qui se trouvent dans des coins reculés du pays.

Au terme de la signature de partenariat, le Directeur Général d’Orange Finances Mobile en Guinée a indiqué que sa société compte révolutionner davantage le digital en Guinée grâce à la performance de ses transactions financières.

« Avec le digital on peut avoir accès aux populations vulnérables dans toutes les localités éloignées. Orange Money depuis son existence dans le pays, a favorisé l’inclusion financière avec un taux faible et l’une des principales caractéristiques c’est la simplicité. Ce partenariat que nous avons signé est une preuve qui va dans le sens du désenclavement et de la lutte contre la pauvreté. Et ça rentre en droite ligne dans les objectifs de la fondation Orange Guinée puisque ces ménages que nous allons couvrir c’est une population vulnérable et ces populations auront accès à la téléphonie et Orange Money », a rassuré Sékou Amadou Bah au cours de la cérémonie de signature du contrat de partenariat au siège d’Orange Guinée à Donka.

Orange Money compte aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs en Guinée. Ce partenariat entre Orange Guinée et le Projet Filets Sociaux Productifs aura un impact positif au niveau des populations bénéficiaires.

« Aujourd’hui, 6 millions de guinéens sont en dessous du seuil de la pauvreté. Et tout l’effort du gouvernement c’est de ramener ceux-là au même niveau que les autres. L’un des instruments du Gouvernement pour mener ce combat c’est les filets sociaux. Donc nous nous réjouissons de cette convention -avec le service Orange-Money parce qu’elle va permettre à nos bénéficiaires ruraux d’être en possession rapide de leurs financements à travers leurs compte de transfert», s’est réjoui Abdoulaye Wansan Bah, le Coordonnateur du Projet Filets Sociaux Productifs.

En Guinée, le Projet Filets Sociaux Productifs a aidé près 65.000 personnes vulnérables évoluant dans le secteur agricole, de la saponification et tant d'autres.. En 2018, le projet a appuyé 349 groupements.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14