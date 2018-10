Guinée : Cellou, Sidya et Lansana Kouyaté sur un nouveau front contre Alpha Condé ?

CONAKRY- Comment barrer la route à Alpha Condé s’il tentait de briguer un troisième mandat en tripatouillant la Constitution ? Cellou Dalein Diallo a annoncé ce mercredi 10 octobre la mise en place prochaine d’une plateforme dont la mission serait de barrer la route aux promoteurs d’un troisième mandat.

Cette plateforme pourrait connaître la participation de Sidya Touré et de Lansana Kouyaté qui ont tous été consultés dans ce sens, a révélé le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Depuis la « destitution » de Kèlèfa Sall comme Président de la Cour Constitutionnelle, certains acteurs se mobilisent pour disent-il, barrer la route à Alpha Condé dans ses velléités pour un troisième mandat.

« Les consultations continuent. Nous avons pour la plupart d’entre nous été contactés par une mission de la société civile conduite par Monsieur Sanoh Abdourahmane, comprenant en particulier Monsieur Sékou Koundouno du Balai Citoyen. Ils ont reçu l’accord de principe de beaucoup de structures de la société civile, des syndicats, et des partis politiques.

On va se retrouver très bientôt pour annoncer la naissance de cette plateforme et surtout des actions qu’elle entend mener pour barrer la route aux promoteurs d’un troisième mandat », a annoncé Cellou Dalein Diallo qui révèle que Sidya Touré et Lansana Kouyaté ont tous été consultés.

Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

