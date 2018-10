Labé : deux sœurs de même mère victimes d’un viol collectif…

LABE- Deux sœurs de même mère ont été victimes de viol collectif dans un quartier situé à l’est de la commune urbaine de Labé, a appris Africaguinee.com.

Alors qu’elles rentraient d’une soirée festive dans une boîte de nuit située au quartier Doghol, les deux filles ont été victime d’agression perpétrée par un groupe de jeunes.

L’acte s’est passé dans la nuit du samedi au dimanche 7 octobre dernier.

A.D, âgée de 22 ans, revient ici sur les circonstances de ce viol collectif : « je suis allée en boite avec ma jeune sœur à Bercy night-club à Doghol (quartier Périurbain de Labé NDLR), on était accompagné d’un jeune. Sur les lieux, des jeunes ont voulu nous agresser, une bagarre a éclaté entre eux et notre compagnon. Finalement notre compagnon a décidé de trouver un taxi pour nous ramener à la maison afin d’éviter des problèmes. Le conducteur de la moto qui nous a était en complicité avec les jeunes. Arrivé à un certain niveau, il a garé sa moto en nous disant qu’il devait attendre les autres. Quand ces derniers sont venus, l’un d’entre eux a intimé ma sœur à monter avec lui sur sa moto. Moi ils m’ont conduit dans la brousse, ils m’ont menacé avec une paire de ciseaux. Ils ont ensuite déchiré mes habits avant d’abuser de moi à Ley Doghora. Après ils m’ont ramené chez moi en me disant de boire du Vimto, que rien ne m’arrivera », a t-elle expliqué.

O.D, âgée quant à elle de 14 ans, dit avoir été violée dans une chambre après une longue bagarre avec son bourreau.

La mère des deux filles implore les bonnes volontés pour que justice soit rendue. Les jeunes présumés auteurs de viol seraient en cavale.

A l’hôpital régional de Labé où les victimes ont fait des examens, le viol est confirmé. Un test de grossesse effectué s’est avéré négatif. Il reste à savoir si elles n’ont pas contracté des maladies pendant le viol.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinee.com

Tél. (00224) 664 93 45 45