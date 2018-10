La plus grande pièce d'équipement du projet GAC arrive en Guinée

Le récupérateur empileur pèse 1 300 tonnes et sera désormais installé à Kamsar.

Guinea Alumina Corporation (GAC), qui développe une mine de bauxite dans la région de Boké et qui est l’un des plus importants investissements réalisés en Guinée au cours des 40 dernières années, a annoncé aujourd'hui que la plus grande pièce d'équipement de son projet est arrivée en Guinée.

Le récupérateur empileur pèse 1 300 tonnes et va être maintenant installé à Kamsar.

Lorsque la mine de GAC sera opérationnelle, le récupérateur d’empileur servira à empiler le minerai de bauxite arrivant à Kamsar par rail. Il récupérera et placera également le minerai sur un système de convoyage pour le transporter le long de la jetée de GAC vers les barges.

GAC a déjà complété l'infrastructure sur laquelle le récupérateur d'empileur sera installé. Cela consiste en une structure en béton qui incorpore des rails spéciaux, sur lesquels le récupérateur empileur se déplacera au fur et à mesure qu'il empile et récupère le minerai.

La bauxite qui est empilée et récupérée par le récupérateur d’empileur sera déchargée de wagons ferroviaires de GAC à l’aide d’une autre grosse infrastructure, le culbuteur de wagons. Cet équipement est arrivé en Guinée en juin.

Le récupérateur empileur a été livré au port de Kamsar depuis la Chine en 12 modules distincts. Chaque partie sera maintenant déplacée avec soin sur le site de GAC, dans un processus qui devrait durer plusieurs jours.

Une fois entièrement assemblé, le récupérateur empileur, qui ressemble à une grande grue, fera 125 mètres de long et 25 mètres de haut.

Paulo Castellari, Président Directeur Général de GAC, a déclaré : « L’arrivée de notre récupérateur-empileur est un autre grand pas en avant dans le projet GAC, nous rapprochant de plus en plus de la production et de l'exportation de notre premier minerai de bauxite. Cet équipement géant représente notre engagement à fournir l'approche la plus sûre possible dans tout ce que nous faisons,en utilisant le bon type d'équipement pour garantir la sécurité de nos employés et la qualité de l'environnement. Il fonctionnera au cours des décennies à venir en tant que partie essentielle de notre système de production pour transformer la bauxite en valeur ajoutée pour la Guinée et pour GAC. »

Le projet minier GAC, dans la région de Boké, devrait commencer ses premières exportations de bauxite au cours du second semestre 2019.

Plus de 3000 personnes, dont 80% sont Guinéens, travaillent actuellement à la construction du projet Guinea Alumina Corporation. Le coût total du projet de GAC est estimé à environ 1,4 milliard de dollars.

Une fois la mise en service terminée, la production de GAC devrait atteindre environ 12 millions de tonnes de bauxite par an.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,6 millions de tonnes en 2017. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée.