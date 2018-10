Investissement en Guinée : La bonne moisson du GOHA à Kiev…

CONAKRY-Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) a honoré la Guinée à travers son président, à Kiev en Ukraine au mois de septembre dernier. Cette association qui réunit de nombreux opérateurs économiques guinéens a signé plusieurs contrats avec plusieurs grandes sociétés et investisseurs à travers le monde.

Désormais, le GOHA dirigé par Chérif Mohamed Abdallah Chérif Haidara est le représentant de plusieurs grandes sociétés internationales en Afrique de l’Ouest et dans plusieurs pays d’Afrique centrale. Il s’agit de la Chambre du Commerce International (ICC), la Société de Certification Internationale, la Société d’Ingénierie d’étain et la société australienne Holdings, qui sont désormais représentés en Guinée par le GOHA. Dès son retour de cette mission où la Guinée a été honorée, le Président du GOHA a voulu partager avec ses compatriotes le contenu de ces contrats qu’il a signé avec ces investisseurs étrangers.

« Désormais nous représentons la Chambre de Commerce International (ICC) en Guinée. Le GOHA a signé un partenariat avec ICC, nous les représentons en Guinée pour défendre l’ensemble des membres de la Chambre de Commerce International en Guinée, en Afrique et dans le monde partout où besoin sera. Ensuite nous représentons la société de Certification International en Afrique de l’Ouest, le Maroc, les deux Congo, Angola, Guinée Equatoriale, Gabon et Cameroun. Nous représentons aussi la société d’Ingénierie d’étain en Afrique, nous représentons aussi des holdings australiens qui font la construction des routes, des bâtiments, des aéroports et ports pour tous les pays africains. Nous avons déjà tous ces contrats signés, avec des mandats qui sont clairs », a expliqué Cherif Abdallah au cours d’une conférence de presse animée à Conakry.

Le président du GOHA ajoute qu’il a informé le Président de la République et son Gouvernement afin qu’ils facilitent la mise en place des bureaux de liaisons dans le pays.

« Dès notre retour, nous avons adressé des courriers au Président de la République et à son premier ministre chef du Gouvernement pour leur demander un appui pour que les bureaux de liaisons soient installés à Conakry. Parce qu’en tant que citoyen guinéen si on nous donne tous ces mandats, il est important qu’on vienne tout droit voir le Président de la République, le premier ministre et les membres du Gouvernement, les informer parce que c’est avec leur appui qu’on peut mettre les bureaux de liaisons en Guinée », a-t-il souligné.

Ces partenariats vont apporter beaucoup à la Guinée, fait remarquer Chérif Abdallah, ajoutant que le monde des affaires c’est des grands réseaux. « Dès que vous rentrez dans ces réseaux-là, vous êtes connus dans ces réseaux-là, pour pouvez facilement inviter n’importe quel investisseur à venir visiter notre pays dans tous les domaines où on peut investir. Vous pouvez les inviter à venir rencontrer les autorités, à venir voir les réalités du terrain et comprendre ce qu’il faut pour le pays et essayer de développer ça dans le pays », a-t-il conclu.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com