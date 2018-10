Deal politique entre Alpha et Sidya : les premiers signes d’un clash annoncé…

CONAKRY- C’est apparemment la fin de l’idylle entre le parti d’Alpha Condé et celui de Sidya Touré. L’accord signé entre le RPG arc-en-ciel et l’Union des Forces Républicaines (UFR) est en train de voler à l’éclat. C’est du moins le constat qui se dégage sur le terrain après les premières installations des élus locaux. Les termes de l’alliance concoctée entre ces deux formations politiques n’ont pas été respectés.

Dans plusieurs localités, on a plutôt assisté à un duel entre les deux « soi-disant » alliés. C’est le cas par exemple des communes urbaines de Mankountan et Tougnifily. Le parti du Haut représentant du Chef de l’Etat accuse le RPG arc-en-ciel d’avoir violé les termes de leur accord, alors que dans les communes rurales de Tanènè, Bady, Khorira, les tiraillements sont tendus. Les dispositions de l’accord ne sont pas du goût de certains élus.

« En ce qui concerne par exemple, la commune rurale de Mankountan dans Boffa, les élus du RPG qui devaient être avec nous dans le cadre de l’accord, ont suscité une autre candidature pour laquelle ils ont votée contre nous. Il y a eu des situations à Boffa où le RPG n’a pas respecté les accords (…), ils n’ont pas voulu tenir compte de ce qui a été convenu entre nous. A ce niveau, nous avons la mairie de Mankountan et de Tougnifily. Au début, les autorités n’en voulaient pas et il a fallu donc qu’on tape du poing sur la table pour qu’ils reviennent à de bons sentiments’’, confié à notre rédaction un responsable de l’UFR.

Le RPG Arc-en-ciel avait conclu un « deal » avec l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré pour le contrôle de certaines communes rurales, notamment en Basse Guinée. Mais sur le terrain, cette alliance bat de l’aile.

L’accord prévoit que partout où le RPG occupe le poste de maire, l’UFR prend la vice-présidence et vice-versa. Concernant le haut conseil des collectivités, les conseils régionaux, la désignation des présidents des conseils des quartiers et districts, le RPG-arc-en-ciel et l’UFR convenaient d’agir avec une concession mutuelle.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13