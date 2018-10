Promo Rentrée : 10 Swag récompensés !

Ce 29 Septembre 2018, 10 nouveaux gagnants ont pu récupérer leur tablette.

Depuis le début de la promo Rentrée- lancée le 11 Septembre dernier- un total de 20 gagnants se sont vus offrir une tablette.

Le 29 Septembre, le 2eme tirage en récompensait à nouveau 10 !.

La remise organisée dans l’agence Orange de Prima Center a mis à ’honneur

ces jeunes, tous membres du club Swag, cette communauté qui est la leur et qui leur ressemble : une communauté ayant des avantages exclusifs, dont – en plus de promos dédiées- des tarifs d’appels préférentiels, des bonus d’appels et Internet, des packs SMS accessibles. Bref, un ensemble de tarifs préférentiels pour ces habitudes qui sont les leurs : celles d’échanger tout le temps et comme ils le veulent, longtemps pour pas cher !

Ces Swag se sont eux-mêmes exprimés après avoir reçu leur gain- 1 tablette :

Mr Camara Moussa de Koloma « Au début, je n’étais pas sûr à 100% de cette promo. J’ai un ami qui m’a encouragé à jouer parce que lui-même avait gagné la semaine dernière. Il m’a montré comment faire et comment jouer et du coup, je me suis inscrit au Club Swag à 2.000F en faisant *707 #OK puis ensuite

*707*6# ok à 500GNF. Chaque jour pendant une semaine, j’ai joué avec près de 10.000F. Lundi dernier, j’ai été appelé et j’ai appris que j’ai gagné une des 10 tablettes. Merci encore Orange Guinée ».

Ensuite Mr Camara Founkary, a fait le déplacement depuis Kindia « J’étais déjà Swag et j’ai juste fait le *707*6#ok et aujourd’hui je suis gagnant. Je suis très content d’avoir remporté cette tablette parce qu’à l’université nous en avons vraiment besoin pour suivre les cours. C’est une très belle initiative de la part d’Orange Guinée. Nous les jeunes, on se sent compris »

Et enfin Mr Barry Mamadou Diouldé de Koloma 1 « C’est dur de croire quand on n’a pas vécu cet instant. Il faut jouer pour gagner. Si l’on ne fait rien on ne gagne rien. Moi j’ai joué et je suis content d’avoir gagné. J’invite tous mes amis, étudiants et élèves à faire comme moi, je n’y croyais pas mais me voilà gagnant aujourd’hui. Bravo à Orange, bravo à nous les gagnants ».

Pas de blabla : 60 tablettes sont encore à gagner jusqu’au 23 octobre 2018.

Tentez votre chance aux prochains tirages.

Et si vous ne le savez pas, en fin de promo, 2 chèques de 25.000.000F chacun seront offerts en plus !

Pour tenter sa chance, il faut avant tout être membre du Club Swag et pour cela, vous l’avez compris, s’inscrire en composant *707*OK.

Ensuite, si vous voulez aussi prendre part à la promo, il suffit de composer *707*6#ok au coût de 500F. Vous l’aurez compris : un max de souscriptions augmente les chances de gain !

Et parce que chez Orange, la rentrée, c’est encore plus d’échanges avec ses proches :

2 nouveaux Packs sms - 500SMS à 600F ou encore 100SMS a 1.100F – sont proposés aux Swag.

Le parrainage pour ceux qui souhaitent inscrire leurs potes et qui pour leur geste sont récompensés de 10 mn d’appels vers Orange (celui parraine aura 5 mn d’appels en plus d’un forfait de bienvenue de 250Mo+250SMS, le tout valable vers Orange et surtout l’inscription au Club Swag

Le jeudi d’Internet pour plus de temps de connexion : un Pass Jour ou semaine acheté= un 2eme pass de la meme valeur reçu. Et quand on n’est pas Swag, le bon plan est valable pour tous les Pass sauf celui Découverte et My friends

Pas de blabla.. rejoignez vite le Club swag : *707*OK à 2000F.

Et n’oubliez pas : si vous êtes gagnant, le 624 44 44 44 est le seul numéro qui vous l’annoncera !

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange