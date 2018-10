Coopération : La Guinée et la Russie fêtent leurs 60 ans d’amitié et de coopération

CONAKRY-La Fédération de Russie et la République de Guinée ont fêté ce jeudi 4 octobre 2018 le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Cette fête a été célébrée à l’Ambassade de la Russie en Guinée. Plusieurs personnalités guinéennes et étrangères ainsi que des membres du Gouvernement Guinéen ont pris part à cette cérémonie.

L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Guinée, Alexandre Bregadze revient sur le choix judicieux que les guinéens ont fait en 1958 et il rappelle que l’Union Soviétique n’a pas hésité de soutenir la Guinée depuis les heures qui ont suivi la proclamation de l’indépendance le 2 octobre 1958.

« Le 2 octobre dernier nous avons fêté le 60ème Anniversaire de la proclamation de la République de Guinée, mais pas l’indépendance de la Guinée. Nous tous, nous dépendons des uns et des autres, nous dépendons de l’état de santé de notre planète, du climat qui change, des catastrophes naturelles qui nous attaques, du CO2 que nous respirons. Revenons en septembre 1958. Il est connu que les français, surtout général de Gaul, ont été déçus de la décision du peuple guinéen. Leur réaction était dure, les français ont abandonné la Guinée plutôt la République de Guinée qui a été reconnue assez rapidement par d’autres pays, y compris l’Union Soviétique, en particulier le 4 octobre 1958. Alors c’est aujourd’hui, ce soir que nous fêtons le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays vu que la Fédération de Russie est la continuatrice de l’Union Soviétique. 60 ans n’est pas beaucoup, l’Humanité évolue. », - a expliqué l’Ambassadeur tout en citant quelques réalisations faites en Guinée à travers la coopération entre les deux pays. « Je vais citer quelque réalisations de la présence en construction et en architecture de l’Union Soviétique en Guinée. La route Donka et l’autoroute Prince, le Centre de la radio nationale en 1961, le grand stade du 28 septembre et l’institut polytechnique de Conakry en 1964, Hôtel Camayenne en 1965, Faculté de la médecine de l’institut polytechnique en 1969, CERESCOR (Centre des Recherches Océanographiques) en 1981. Aujourd’hui notre coopération se développe essentiellement dans le domaine économique, dont le leader est la compagnie RUSAL, dans les formations des cadres, dans la santé. »

Le Président de l’Assemblée Nationale, qui a assisté à cette fête soutient que c’est grâce à l’intervention rapide de l’URSS que la Guinée a pu se stabiliser. « Je suis très heureux d’assister à cette fête d’anniversaire de 60 ans d’amitié de la Guinée avec l’URSS à l’époque et aujourd’hui la Russie. Je dois rappeler que c’est grâce à l’intervention rapide de la Russie que la Guinée a pu très rapidement se stabiliser parque lorsque nous avons dit non à la coopération franco-guinéenne, la France est partie avec tout ce qu’elle avait ici, elle a arrêté les subventions, elle a fermé pratiquement la coopération culturelle comme elle a fermé la coopération administrative. La Guinée s’est retrouvée toute seule obligée de se prendre en charge. Et c’est parce que la Russie est intervenue rapidement que nous avons pu tant sur le plan commercial que sur le plan financier et surtout culturel puisqu’elle a apporté une grande assistance dans le domaine de l’éducation que la Guinée a pu démarrer comme elle devait le faire. Donc fêter les 60 ans de cette amitié, ce rapport de coopération entre la Guinée et la Russie, franchement nous nous pouvons qu’être heureux. Tous les guinéens ne peuvent qu’être heureux et remercier infiniment nos partenaires Russes d’avoir fait ce qu’ils ont fait pour nous permettre de ne pas avoir des difficultés de démarrage lorsque nous avons accédé à l’indépendance. » A expliqué Claude Kory Kondiano.

Côté Gouvernement, le ministre des affaires étrangères affirme que si la Guinée est debout aujourd’hui sur ses pieds, non seulement c’est grâce à la détermination de sa population mais aussi par le soutien qu’elle a eu de ses partenaires comme l’Union Soviétique. Donc selon lui, il est important d’être reconnaissant envers eux.

« C’est une occasion solennelle pour nous de monter à l’Union Soviétique que la Russie a hérité que nous sommes très reconnaissant vis-à-vis d’eux pour l’appui de soutien qu’il nous ont accordé aux premières heures de notre indépendance. Parce que l’exemple que la guinée a donné a été très mal perçu et il fallait tout faire pour que l’expérience guinéenne ne réussisse pas parce qu’on a opté pour la liberté et la souveraineté. Donc si la Guinée est debout aujourd’hui sur ses pieds, c’est d’abord à la détermination des populations guinéennes mais aussi le soutien des partenaires, des amis comme l’Union Soviétique à l’époque pour nous accompagner. Donc le Gouvernement est venu ici pour exprimer cette gratitude à l’Union Soviétique pour le soutien qu’ils nous ont accordé. » A soutenu Mamadi Touré ministre guinéen des affaires étrangères et les guinéens de l’étranger.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com