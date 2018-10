Andrée Touré : ‘’Mon fils Mohamed a été victime de complot aux USA…’’

CONAKRY-C’ est la toute première réaction de la veuve de Sékou Touré après ‘’l’inculpation’’ aux Etats-Unis d’Amérique de son fils Mohamed Touré pour esclavage! Hadja Andrée Touré soutient que Mohamed Touré a été victime d’un ‘’complot’’ de la part de Djéné Jalo qui aurait été manipulée par un nigérian.

Selon l’ex première dame, Mohamed Touré était allé aux Etats-Unis dans le souci d’inviter ses enfants à rentrer en Guinée pour trouver du travail et se faire connaitre par leurs compatriotes lors qu’il a été arrêté. Au grand dam de la famille Touré, Djene Jalo, partie aux Etats-Unis sous le couvert de l’épouse du secrétaire général du PDG –RDA, accuse le couple Touré d’exploitation.

‘’ C’est le complot permanent qui continue. Cette fille qui a porté plainte, originaire de la préfecture de Mandiana a été donnée par ses propres parents à la femme de Mohamed pour être éduquée. Ces parents ont demandé à ce qu’elle soit une bonne femme d’intérieur (…), c’est ainsi que cette fille est partie avec la femme de mon fils à Dallas. Quelques années plus tard, elle s’est liée d’amitié avec un Nigérian qui lui a certainement dit qu’en faisant ce coup à Mohamed et à sa femme qu’elle aurait gagné assez d’argent. La fille en question a carrément déménagé chez le nigérian en question et ils vivent d’ailleurs ensemble. Poussée par ces personnes elle affirme être traitée comme une esclave. Quand a eu lieu le procès de Mohamed Touré, la salle était pleine à craquer et elle a même refoulé du monde’’ a expliqué l’ancienne première dame de Guinée, interrogé par une équipe de journaliste d’Africaguinee.

Elle poursuit en révélant que « tous nos compatriotes guinéens vivant à Dallas ont assisté à ce procès pour soutenir mon fils. Des familles noirs américaines et les voisins de toutes les races ont aussi soutenu Mohamed. Dans sa plaidoirie, l’Avocat a demandé au juge, à voir une telle mobilisation, l’on a quand-même le droit de se demander si les accusés sont des personnes méchantes. C’est pourquoi d’ailleurs ils ont mis Mohamed en liberté provisoire. Cette fille qui a menti est allée jusqu’à montrer un carton pour dire que c’est cet objet qui lui servait de couchette et n’avait pas habits décents’’ a raconté Hadja Andrée Touré.

Mohamed Touré et son épouse, Denise Cros-Touré, au mois d’Avril dernier, ont été inculpés dans un acte d'accusation. Selon nos confères de New-York Times les deux résidents de Fort Worth, tous âgés de 57 ans, avaient été accusés de travail forcé, d'hébergement d'étrangers et de complot.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13