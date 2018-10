Guinée : les maires seront-ils installés ce vendredi 05 octobre?

CONAKRY-Les maires élus le 04 février dernier seront-ils installés ce vendredi 05 octobre comme l’a annoncé récemment le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ? Pas sûr ! Alors qu’on est à la veille de la mise en place des exécutifs communaux, les délégués qui doivent supervisés les élections n'ont toujours pas quitté Conakry pour l’intérieur du pays. Le matériel électoral non plus ne serait pas encore arrivé sur place, a appris Africaguinee.com.

Au niveau du département de l’administration du territoire, pour le moment on préfère garder le silence. Mais l’opposition exprime une inquiétude et dénonce le flou qui entoure les préparatifs de la mise en place de ces exécutifs communaux. Le Général Bouréma Condé que nous avons essayé de joindre à maintes reprises n’a pas daigné nous répondre.

« Les textes sont muets, le département de l’administration du territoire se prépare dans une opacité absolue, comme s’il y avait des zones où ils voulaient prendre l’opposition par surprise. Normalement la procédure exigeait du ministre qu’il publie d’abord la liste des élus par circonscription comme il s’agit des élections par listes, ensuite qu’il adresse des convocations pour indiquer la date l’heure et le lieu où ils doivent se retrouver pour élire l’exécutif local. Mais rien de tout ça n’est effectif », a dénoncé Ousmane Gaoual Diallo, député du principal parti d’opposition en Guinée.

Lire aussi- Urgent : le ministre Bouréma Condé annonce la date de l’installation des maires…

Les élections communales en Guinée ont été entachées d’irrégularités suivies de violences meurtrières dans le pays. L’opposition a crié à la fraude exigeant la restitution de ses voix annulées arbitrairement par des magistrats. Après sept mois de bras de fer, mouvance et opposition ont obtenu un accord sur le contentieux électoral favorisant l’installation des maires élus qui tarde à se concrétiser. A ce stade, il est encore difficile de confirmer leur installation ce 05 octobre, vue les tâches qui restent à accomplir.

« Le matériel électoral, on nous a dit à Gaoual ici par exemple que ce n’est pas arrivé et que les délégués même désignés par le ministre doivent quitter Conakry ce jeudi. Ce qui veut dire que tous le monde ne sera pas installé le même jour parce qu’il y a un délégué qui vient par préfecture. Si c’est ce dernier qui doit superviser tout, ça lui prendra 4 voire 8 jours rien que pour Gaoual. On ne sait pas du tout comment le processus va se passer. Donc c’est une inquiétude », déplore le coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112