Guinée : la terre a tremblé dans plusieurs localités…

BOFFA-COYAH-DUBREKA- Un séisme dont la magnitude n’a pas encore été révélé par les spécialistes a été enregistré ce mercredi 3 octobre 2018 dans plusieurs localités de la Basse Côte, a appris Africaguinee.com.

Selon les témoignages de plusieurs citoyens des préfectures de Boffa, Coyah et Dubréka, la terre a tremblé dans la soirée de ce mercredi aux environs de 20h GMT.

« Aux environs de 20h, un léger mouvement de la terre s’est fait ressentir dans tout Kolisokho, de Mankountan jusqu’aux environs de Doukourou. A Kamsar également nous avons eu la confirmation. Chez nous ici, les gens sont restés jusqu’à 23h au dehors pour des raisons de sécurité. Chacun avait peur que le tremblement de terre ne reprenne », a confié à un journaliste de notre rédaction Mamadou Oury Diallo, habitant de Tougnifily.

Le séisme a duré quelques secondes. Entre 5 et 6 secondes par endroit. Pour le moment, aucun dégât n’a été signalé.

Mohamed Souaré résident de Kolon , localité située à 74 km de Boffa centre a aussi ressenti le léger mouvement de la terre : « Dans la soirée, il y a eu un tremblement de terre constaté par endroit. Heureusement ça n’a pas impacté les habitations, il n’y a pas eu de dégâts. Et ça n’a pas pris assez de temps. Nous on regardait la télé, on suivait n match. C’est après que les gens ont compris qu’il s’agissait d’un tremblement de terre », a relaté à son tour Mohamed Souaré.

A Coyah, le préfet de la localité confirme qu’il y a eu bel et bien un tremblement de terre dans sa localité ce mercredi 3 octobre 2018.

« C’est effectif ! ça été ressenti à Coyah dans la commune urbaine ici au plateau », a confié le préfet Ibrahima Barboza Soumah.

A Conakry, certains habitants de quartiers situés dans la haute banlieue soutiennent avoir ressenti quelques secousses.

Du côté du Service national de la géophysique et de la sismologie, aucune déclaration officielle n’a été faite pour le moment.

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinee.com

Tél. (00224) 664 93 45 45