Washington : Kerfalla Yansané vend les opportunités d’affaires de la Guinée…

CONAKRY- L’ambassade de Guinée à Washington a célébré le 60è anniversaire de l’indépendance nationale. Plusieurs activités ont été menées à cette occasion par notre représentation diplomatique basée aux Etats-Unis, a appris Africaguinee.com.

Déjà, le Lundi 1erOctobre, une grande réception a été organisée dans un hôtel de Washington à laquelle ont pris part de nombreux participants. Côté américain, on notait la présence du sous secrétaire d'Etat en charge des affaires africaines au Département d'Etat, l’ambassadeur Tibor Nagy. Il était accompagné d'une forte délégation d'institution américaine telle que l’USAID, le département du trésor.

La plupart des ambassades africaines dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Liberia, la Sierra Leone, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, le Mali etc. avec la présence du doyen des Ambassadeur son Excellence Bomboli ont répondu présent. La représentante de l’union africaine à Washington son Excellence Dr. Arikana Chihombori Quao, n’a pas voulu se faire conter l’évènement.

Des représentants de haut niveau de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire, la communauté guinéenne, des artistes invités comme Sekouba Bambino venu spécialement de Paris ont pris part à cette réception. Un effectif de plus de 300 ans participants, premier du genre à réunir autant du monde autour de la célébration de la fête de l’indépendance.

Le mardi 2 0ctobre 2018, on a noté une mobilisation du secteur privé américain lors de l’activité que l’Ambassade a organisée le lendemain de la fête pour présenter les opportunités d’affaires en Guinée.

L’ambassadeur Kerfalla Yansané a fait une présentation générale des réformes économiques et financières engagées dans le pays depuis 2010 et les opportunités d’affaires dans les secteurs mines, énergies et agricultures.

L’Economiste du groupe de la Banque Mondiale Shantayanan Devarajan a quant à lui fait une présentation sur la gestion des ressources minières et l'économiste en Chef de la région Afrique de la Banque Mondiale Albert G. Zeufack a présenté les perspectives de croissance économique de la Guinée. Ils étaient accompagnés par des experts en mines, énergie et agriculture de la Banque Mondiale qui ont chacun fait des présentations dans leur domaine respectif.

Le Fond Monétaire International représentée par Mme Albertin Giorgia (Chef de mission) a fait un témoignage par vidéo Conférence sur les réformes économiques et financières du pays, tandis que la SFI à travers ses experts en mines ont fait des présentations sur le secteur minier guinéen.

Le secteur privé composé de sociétés évoluant en Guinée dans le secteur minier, énergie et agriculture ont fait des témoignages de l’environnement des affaires en Guinée. Les promoteurs de ces sociétés ont invité les sociétés présentes à l’atelier à venir investir en Guinée.

Africaguinee.com