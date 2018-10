Vivo Energy Guinée recrute un Responsable du Service Ingénierie (réf. VEGCEM)

Présentation de l’entreprise:

Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d'Afrique. Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les pays où nous exerçons nos activités, ce que les produits et services de haute qualité Shell offrent de meilleur, notamment la fiabilité de l'approvisionnement, l'expertise technique et un service client sans égal. À ce titre, nous avons mis en place les normes de santé et de sécurité les plus strictes de l'industrie et nous nous engageons à fournir, sur le plan écologique et social, les carburants et les lubrifiants Shell, de manière responsable.

Mission:

Vous avez pour mission d’assurer le fonctionnement efficient du service en charge des travaux d’ingénierie de Vivo Energy Guinée, en encadrant l’équipe dédiée et en menant les activités dans le respect des standards de l’entreprise.

