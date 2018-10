Albert Bourgi : « Quand Alpha Condé est arrivé au Pouvoir… » (vidéo)

CONAKRY-Albert Bourgi, présent à Conakry lors de la fête des « 60 ans » de l’indépendance nationale, a magnifié l’avancée de la Guinée, sous l’ère de son ami Alpha Condé, arrivé au pouvoir en 2010. Figure de la Françafrique, cet universitaire français soutient que la Guinée est devenue un véritable Etat.

« Ce que la Guinée a montré aujourd’hui, c’est qu’elle a les moyens classiques habituels d’un Etat dans tous les domaines. Aujourd’hui on a vu un Etat guinéen puisqu’il n’y avait pas d’Etat guinéen au sens direct, juridique et politique du terme. Mais aujourd’hui, la Guinée est un Etat (…) c’est la réalité », a déclaré M. Bourgi, interrogé par Africaguinee.com.

A son arrivée au pouvoir en 2010, Alpha Condé avait soutenu qu’il a hérité d’un pays et non Etat. Son ami semble partager cet avis. Mais aujourd’hui, Albert Bourgi affirme que les choses ont changé dans le bon sens sous l’impulsion de l’actuel président.

« Franchement, j’avais peur des défilés militaires, mais on a vu plein de choses et honnêtement je suis fier de ce que j’ai vu et fier d’Alpha Condé. Au fond, vous êtes aujourd’hui des citoyens d’un véritable Etat, un Etat au sens plein du terme (…) Quand Alpha Condé est arrivé au Pouvoir, j’étais là, mais il y avait quoi ? De petites infrastructures. Mais aujourd’hui, vous avez tous les moyens de l’Etat. Maintenant c’est aux guinéens de donner plus de force à cet Etat. C’est le défi », a martelé cet ami de longue date du président guinéen.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112