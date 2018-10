Rapport sur le sondage relatif au soixantenaire de l’indépendance de la Guinée

L’initiative Penser la Guinée de Demain publie ce jour un rapport sur le grand sondage à l’occasion du soixantenaire de l’indépendance de la République de Guinée.

Mobilisé dans le cadre de déplacer le curseur sur la division des guinéens sur des questions fondamentales sur le passé et le présent de notre pays, ce sondage a voulu offrir aux guinéens un forum d’expression libre et anonyme de leurs opinions sur ces soixante années d’indépendance, qui est un laps de temps assez important pour faire un bilan. Ce sondage a aussi été l’opportunité de se projeter et de penser notre avenir et envisage aussi le futur de la République de Guinée.

Ce rapport est le fruit d’un sondage anonyme composé de sept questions concises, claires et pertinentes, qui était disponible en ligne jusqu’au 20 septembre 2018 et qui a vu la participation de plus de 600 guinéens représentatifs de l’échantillon de la population guinéenne.

Ce rapport fait par exemple ressortir que :

69 % des répondants trouvent que le bilan des soixante dernières années depuis l’obtention de l’indépendance est négatif contre 31 % qui le trouvent positif ;

65 % des répondants disent être optimistes quant aux soixante prochaines années – 16 % sont neutres et 19 % sont optimistes ;

66 % des répondants ne pensent pas que la Guinée soit sur la bonne voie pour changer positivement ;

Les guinéens sont donc optimistes sur le long terme et pessimistes sur le court/moyen terme.

Le rapport au complet est accessible en cliquant le lien ci-dessous : goo.gl/ZSWv8j.

Pathé Bah, Co-fondateur de l’Initiative Penser la Guinée de Demain : « Je crois fermement que les sociétés évoluent à travers les débats et échanges d’idées sur les questions du passé, présent et futur. Cependant, pour que ces échanges soient productifs, ils ont besoin d’être nourris de données fiables et objectives. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre initiative. Nous voulons à travers ce sondage, contribuer à promouvoir en Guinée un environnement propice aux débats d’idées basés sur des faits et non sur les préjugés des uns et des autres ».

Informations : la Guinée – Soixantenaire de l’Indépendance

Retrouvez nous sur Facebook

Contact presse :

Baba Hady Thiam – Tel : +224 623 92 66 92

Mail : tbabahady@gmail.com