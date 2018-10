Guinée : Pourquoi Cellou Dalein a boudé les festivités de l’an ‘’60’’ de l’indépendance ?

CONAKRY-Le Chef de file de l’opposition guinéenne a brillé par son absence ce mardi 2 octobre 2018 au stade 28 septembre de Conakry, à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance de la Guinée. Une absence très remarquée d’autant plus que la place qui lui était réservée est restée vacante presque durant toute la cérémonie, qui a réuni grand monde au stade.

Pourquoi cette absence de Cellou Dalein Diallo alors qu’il est à Conakry ? Ousmane Gaoual Diallo, le coordinateur de la cellule de communication de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) que nous avons interrogé a donné quelques explications.

« Le président de l’UFDG à titre personnel, tout le monde sait qu’il a vécu les drames du stade du 28 septembre. Lui-même a été brutalisé, molesté et laissé pour mort. Une période au cours de laquelle il a vécu les viols collectifs sur les femmes, il a vécu en direct l’assassinat de certains de ses militants, il a vécu les violences que les forces de l’ordre exerçaient sur certains citoyens. Les gens pensaient qu’il (Cellou Dalein ; NDLR) était mort. Accepter de revenir à ce stade, voir des forces de défense et de sécurité armés défilés sur les lieux de son traumatisme n’est pas quelque chose qui n’a pas des conséquences psychologique pour lui. Pour cette raison personnelle et aussi en solidarité avec tous ceux qui réclament la justice, tous ceux qui ont été brutalisés dans leur chair, qui ont été souillés dans leur dignité ou qui ont laissé leur vie, (il n’a pas voulu se rendre au stade). Et puis en attendent toujours que l’Etat guinéen assume sa responsabilité en ouvrant des enquêtes réelles, en déclenchant une procédure judiciaire qui puissent permettre à l’âme des victimes de reposer en paix, en rétablissant la dignité de ceux qui ont été tués. En attendant cette justice et pour son propre traumatisme personnel, nous avons suggéré et exigé que le président de l’UFDG ne vienne pas au stade du 28 septembre célébrer sur ces lieux de drame, sur ces lieux de souffrance un évènement aussi important », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

En d’autres lieux, a-t-il précisé, tout le monde sait qu’il a été régulièrement associé aux évènements de célébration de la fête de l’indépendance. « Encore aujourd’hui il répondra à cette même invitation qui aura lieu au Sheraton où les évènements vont continuer mais son absence au stade du 28 septembre était absolument à titre personnel en solidarité aux victimes et c’est quelque chose de de très motivé et les guinéens doivent le respecter », martèle ce cadre de l’UFDG.

