Rentrée scolaire : Orange-Guinée offre 10 tablettes à des élèves et étudiants

CONAKRY-En vue d’accompagner les élèves et les étudiants pour une rentrée scolaire réussie et mémorable, Orange Guinée a procédé à la deuxième remise de 10 Tablettes SAMSUNG Tab2 à 10 gagnants ce samedi 29 septembre 2018.

La promo Back to School lancée le 11 septembre 2018 a été mise en place pour accompagner les élèves en vue de préparer la rentrée scolaire session 2018-2019. Cette promo se déroulera pendant six semaines, pour la période allant du 11 septembre au 23 Octobre.

Diakité Idrissa, Chef service sponsoring, évènement et visibilité à Orange-Guinée, a tout d’abord rappelé l’objectif de cette promo. Selon lui, cette promo nommée ‘’BACK to School’’ permet à chaque élève de tenter sa chance pour pouvoir bénéficier d’une Tablette SAMSUNG Tab2 et de bénéficier d’une bourse qui s’élève à 50 millions qui sera lancée dans les prochains jours

‘’ Nous félicitons et remercions les heureux gagnants de la seconde remise. Orange-Guinée est un opérateur qui est au service des guinéens, en l’occurrence des jeunes. C’est pourquoi, notre compagnie a lancé une vaste promo à l’attention des jeunes élèves et étudiants à l’orée de l’ouverture des classes. Pour pouvoir favoriser le quotidien des jeunes , nous avons proposé des contenus à l’attention de cette couche sociale afin de faciliter leur quotidien et surtout mettre en avant notre posture de marque (…), c’est-à-dire écouter les besoins de nos clients pour apporter des solutions à ces différents problèmes. C’est pour quoi cette promo nommée ‘’BACK to School’’ est lancée depuis le 11 septembre pour permettre à chacun des jeunes élèves de tenter sa chance pour pouvoir bénéficier des Tablettes SAMSUNG Tab2 et de bénéficier d’une bourse qui sera lancée dans les jours qui suivent, et qui s’élève à 25 millions à deux reprises. Nous avons donc une cagnotte de 25 millions x 2 qui fera 50 millions pour permettre à ces jeunes élèves ou étudiants de bénéficier de ces bourses’’, a déroulé le chef service sponsoring, évènement et visibilité à Orange-Guinée.

Pour Idrissa Diakité, en tant qu’opérateur qui est au service des guinéens, Orange-Guinée s’est dit qu’il fallait écouter les besoins des clients pour proposer des solutions qui les conviendront.

Diane Abdoulaye, jeune élève, gagnant de la Tablette SAMSUNG Tab2 est aux anges. Pour cet élève, la rentrée des classes sera marquée par cette joie incommensurable.

‘’ C’est la première tablette de ma vie et ceci grâce à la patronne de toutes les compagnies de téléphonie mobile en Guinée. J’ai souscris au jeu qui ne m’a coûté que 500 gnf et me voici propriétaire d’une tablette haut de gamme. Merci à Orange et sans hésité, je jouerais à toutes les promos que cette société de téléphonie me présentera’’, a lancé, le visage tout rayonnant Diané Abdoulaye.

Selon l’intitulé de la promo ’BACK to School’’, chaque semaine, vous pouvez tenter de gagner par tirage au sort l'une des 10 tablettes mises en jeu. Aussi, à la fin de la promo, deux chèques de 25.000.000 GNF sont proposés pour vous permettre de débuter l'année scolaire en toute sérénité.

Pour s'inscrire aux tirages au sort, il suffit, aux dires de Aboubacar Ebory Camara, chef de la perco à Orange-Guinée de composer *707*6#ok au coût de 500 GNF.

‘’ Plus vous vous inscrivez, plus vous augmentez vos chances de gagner aux tirages. Cette promo est valable uniquement pour les membres du #ClubSwag. Pour devenir membre, composez *707#ok’’ a expliqué Aboubacar Ebory Camara.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13