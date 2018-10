Kiridi Bangoura : « Ce que je demande aux guinéens… »

CONAKRY-Le Ministre d’Etat Secrétaire Général à la Présidence de la République a lancé un appel à la population guinéenne. Kiridi Bangoura appelle les guinéens à être fiers de l’an 1958. Selon lui, l’an 1958 est l’identité de tous les guinéens.

« Le message de base pour moi ce que nous soyons fière du 58, 58 (1958 ndlr) c’est notre carte d’identité, on peut être fâché contre son père mais on ne déchire pas sa carte d’identité. C’est notre identité, notre histoire. Notre histoire elle est belle, elle est douloureuse aussi. Mais et dans ses moments de gloire et dans ses douleurs, nous devons l’assumer, nous devons en tirer les leçons positives pour l’avenir. Les jeunes ont posé la question, qui sommes-nous ? J’ai répondu nous sommes ce que vous serez vous jeunesse de Guinée. C’est ce que nous sommes, c’est notre identité future », a lancé le ministre d’Etat Secrétaire Général à la présidence.

Naby Youssouf Kiridi Bangoura invite ses compatriotes au pardon pour pouvoir construire l’avenir. « Tout fini dans ce monde par le pardon. Comme aujourd’hui l’Allemagne et Israël travaillent ensemble, comme aujourd’hui les ennemis jurés sont en train parfois de participer à des projets communs, comme la France et l’Allemagne, qu’est-ce que ça nous coûte nous guinéens quelque soit la douleur causée de pardonner ? Qu’est-ce que ça nous coûte nous guinéens aussi quelque soit notre fierté de demander pardon ? Je crois qu’il est temps qu’on ait de l’humilité et qu’on ait de la bienveillance les uns avec les autres. Personne ne demande une autre Guinée, nous voulons partager simplement la même histoire avec le pardon et le respect », a invité Naby Laye Biridi Bangoura.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com