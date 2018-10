Alpha Condé avertit: « la logique des arrangements politiques… »

CONAKRY-Le Président de la République, Pr Alpha Condé s’est adressé à la Nation à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance de la Guinée, prévue ce mardi 02 octobre 2018. Le chef de l’Etat a demandé « pardon » au nom de ces prédécesseurs pour tous les actes regrettables commis ces dernières années dans le pays. Dans son discours, le dirigeant guinéen a également dénoncé "la logique des arrangements politiques" souvent prônés par certains acteurs politiques au mépris des Lois.

Le président de la république rendu un hommage aux héros nationaux, aux militants de la liberté, aux compagnons de l’indépendance. Le Chef de l’Etat a en particulier rendu hommage au premier président de la Guinée Ahmed Sékou Touré qui a conduit notre pays à l’indépendance.

Il a associé à cet hommage des leaders comme Barry Dianwadou, Barry 3, qui selon lui, ont su se dépasser des contingences politiques pour permettre au peuple de Guinée de s’exprimer d’une seule voix. Alpha Condé a exprimé sa reconnaissance à tous les chefs d’Etat guinéens qui l’ont précédé à la tête du pays.

« Notre jeune Etat a depuis 1958 pu surmonter de nombreuses épreuves. Son histoire a enregistré des pages heureuses comme des pages sombres, ce qui est lot commun de la vie de tous les peuples (…) Au nom de tous ceux qui m’ont précédé à cette haute fonction, j’assume tout et je vous invite à continuer la longue marche pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. A tous je demande pardon pour les actes regrettables commis pendant ces dernières années », a-t-il lancé.

La solidarité doit guider nos pas afin de maintenir le lien entre notre passé et la gestion de nos futurs projets, a invité le dirigeant guinéen. « Après 60 années d’efforts et de sacrifices, j’invite tout un chacun à privilégier l’essentiel, c'est-à-dire la protection de notre maison commune qui doit se maintenir dans la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale », a-t-il demandé à ses compatriotes.

Selon Alpha Condé « cette fête de l’indépendance doit susciter en nous un sentiment de courage de fierté, car nous avons démontré notre capacité à gérer un Etat qui n’a pas connu effondrement », indiquant que la démocratie guinéenne doit être protégée et renforcée en invitant les citoyens à respecter la Loi qui doit démeurer une valeur cardinale de nos engagements.

"Il ne faudrait que la logique des arrangements politiques souvent prônés par certains acteurs de la vie nationale se substituent aux Lois. Certes, le dialogue et la concertation sur certains sujets nationaux sont nécessaires, mais en même chaque acteur politique doit se conformer aux textes prévus dans le dispositif juridique que nous avons voté ensemble", a martelé Alpha Condé.

A suivre…

Africaguinee.com