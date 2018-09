Guinée : pourquoi les salaires de certains enseignants ont été gelés ? (Ministre du Budget)

CONAKRY- Qu’est-ce qui a prévalu à la suspension des salaires de plus de onze mille enseignants ? Alors que le syndicat de l’éducation exige le dégèle des émoluments de plus 11 enseignants avant la poursuite des négociations avec le Gouvernement, le ministre du budget vient d’apporter des précisions.

Ismael Dioubaté qui a été interrogé par Africaguinee.com a précisé que les salaires de ces enseignants non pas été suspendus. Il explique qu’ils ont été dévirés pour permettre un contrôle physique de ces fonctionnaires.

« Ce n’est pas une suspension. Je crois qu’ils ont détecté 11.148 enseignants pour lesquels les salaires sont payés, mais certains ne sont pas à leur poste, d’autres on n’arrive pas à les localiser. Donc, on a demandé à ce qu’on les dévire. Ils ont été dévirés et non suspendus. On va les payer chacun à son endroit. Ça va permettre de faire un contrôle physique », a expliqué le ministre du budget.

Aboubacar Soumah et son groupe avaient haussé le ton face au gèle des salaires de ces enseignants. Ils ont conditionné la poursuite des négociations autour du salaire de base des huit millions par le dégèle des salaires. Interrogé par Africaguinee, un enseignant qui prépare son mariage a exprimé une grande déception de constater que son salaire est bloqué.

« Je suis vraiment déçu et dépassé par ce gouvernement bidon. Je viens à la banque espérant avoir un peu de sous pour pouvoir continuer les préparatifs de mon mariage, à mon fort étonnement, je demande on me dit que notre salaire n’est pas viré (…) je me demande où donner la tête », fustige cet enseignant.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112