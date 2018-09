Kèlèfa Sall parle: "Je suis à mon bureau…" (exclusif !!!)

CONAKRY-Le Président de la Cour Constitutionnelle vient de parler ! Après l'élection d’un nouveau président de l’institution qui aurait eu lieu ce matin, Kèlèfa Sall que nous avons interrogé nous a confié qu’il se trouve à son bureau.

Le président de la première instance juridictionnelle du pays, serein, prévient qu’il attend que les documents de l’élection lui soient signifiés avant de réagir.

« J’entends les rumeurs, mais j’attends que les documents me soient signifiés. Ensuite suivra ma réaction », a déclaré Kèlèfa Sall.

Le président de la Cour Constitutionnelle bénéficie d’un vague soutien depuis le début de ces velléités de coup de force visant à le destituer alors qu’il est élu pour un mandat de neuf ans. Ce jeudi une manifestation de la société civile a été réprimé devant la Cour Constitutionnelle.

« Je suis à mon bureau…Je viens, je suis là puisqu’à ma connaissance il n’y a pas de dossiers qui nous sont soumis encore, il n’y a pas de problèmes », a martelé Kèlèfa Sall qui ne se montre pas trop bavard au bout de fil. Il annonce cependant qu’au temps opportun, il prendra la parole.

« Quand le moment sera opportun, je verrai ce que peux dire, mais pour le moment, je suis sous le coup de deux serments : mon serment de magistrat qui a valu ma présence ici et mon serment de membre de la cour constitutionnelle. Mon second serment m’interdit de me prononcer sur tout ce qui relève de compétence de la Cour Constitutionnelle », a déclaré M. Sall.

Affaire à suivre…

