CONAKRY- Kèlèfa Sall le Président « contesté » de la Cour Constitutionnelle vient à nouveau de s’exprimer. Monsieur Sall dit avoir appris par voie de presse la désignation d’un « soi-disant » nouveau Président à la Cour Constitutionnelle.

Cependant, rappelle t-il, cet acte est en contradiction avec les articles 100, 101 et 102 de la Constitution. C’est pourquoi, précise Kèlèfa Sall, « Je suis et demeure le Président de la Cour Constitutionnelle de Guinée jusqu’à ce que mon empêchement définitif ou mon indignité à être membre et Président de cette Haute juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de notre Constitution et des lois organiques, soit constaté dans les formes constitutionnelles appropriées et par la Cour suprême, juridiction compétente désignée à cette fin ».

