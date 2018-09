Sidya Touré : « ce qui m'a poussé à aider Alpha Condé… »

CONAKRY-Sidya Touré, actuel haut représentant du Chef de l’Etat a révélé les raisons qui l’ont poussé à se rapprocher d’Alpha Condé alors qu’il a contesté les résultats de la présidentielle de 2015. Le leader de l’Ufr précise que son action visait à aider l’actuel président à achever son second mandat. « Mon rapprochement avec le RPG était donc beaucoup plus ma volonté d’aider le Président à achever son mandat qu’autre chose. J’ai d’ailleurs tenu de façon très claire à ce que ma position dite de Haut Représentant ne comporte ni salaire, ni budget et même ni les frais de carburant pour garder mon indépendance totale », a précisé Sidya Touré.

L’ancien premier ministre qui s’est confié à un magazine a également évoqué les causes de son éloignement vis-à-vis de l’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo. « J’ai déploré qu’entre nous, Opposants, on n’ait pas pu se donner la chance de trouver un candidat rassembleur au-delà de nos tendances », a révélé M. Touré qui s’est confié à Réussite Magasine.

« Après les résultats des élections contestées de 2010, j’ai fait partie de l’opposition républicaine avec l’UFDG. Nous avions protesté ensemble jusqu’en 2013, avant que je ne décide de ne plus participer aux marches qui avaient commencé à prendre des connotations que je ne partageais pas. J’étais certes resté dans l’opposition, mais je ne participais plus aux marches jusqu’en 2015. Les élections présidentielles de la même année étaient peu fiables et les résultats annoncés ne reflétaient pas les réalités des urnes », a martelé le haut représentant du chef de l’Etat.

Africaguinee.com