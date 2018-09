Les gagnants de la phase nationale du Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2018 sont connus #ProgrammeCitoyen Orange

Le Mercredi 12 septembre 2018, la phase nationale de la 8e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Guinée 2018 a dévoilé ses 3 lauréats au sein de l’incubateur Saboutech.

Parmi les 88 projets soumis sur la plateforme, 10 projets ont été retenus en plus du Coup de cœur des internautes, le projet « Santé Express ».

Après avoir tenu en haleine à la fois les membres du jury et le public- mobilisé autour des porteurs de projets, les finalistes ont été départagés à la suite d’une délibération très animée, vu la qualité des dossiers présentés.

Pour cette 8e édition :

Le 1er prix a été attribué au projet N’WALIMA : signifie «je travaille» en soussou (dialecte de Guinée), est un projet d’insertion social des étudiants -pendant leur cursus universitaire- dans la vie professionnelle. Il leur permet de bénéficier d’offres d’emplois temporaires (une journée ou une semaine). Ces emplois sont obtenus auprès de sociétés ou de particuliers pour ensuite être publiés sur une application mobile que tous les étudiants pourront consulter afin de postuler. Ceux qui arrivent à décrocher ces emplois temporaires recevront leurs paies directement sur leurs mobiles, via Orange Money.

Le 2eme prix a été attribué au projet SANTE EXPRESS, une application mobile qui permet aux guinéens de la diaspora d’effectuer des achats de médicaments pour leurs proches en Guinée. Le processus permettra l’élaboration d’ordonnances électroniques certifiées par les professionnels et le paiement direct en ligne afin d’éviter les détournements de fonds. Le projet permettra surtout aux bénéficiaires de recevoir des produits pharmaceutiques de qualité afin de se soigner en toute sérénité.

Le 3eme prix a été obtenu par le projet MAGOE EDUCATION, une plateforme web et mobile destinée aux écoles, élèves, enseignants et parents d’élèves. Pour les écoles, elle permet d’effectuer les contrôles de présence des élèves et leurs taux de participation aux cours dans les classes ; pour les élèves, elle offre la possibilité d’accéder aux cours en ligne, dans les matières de leurs choix, et les réviser; Pour les enseignants, cette application leur offre le moyen de mettre à la disposition des élèves des cours (brochures, exercices, etc.) afin de les aider dans leur progression . Enfin, les parents pourront avoir l’assurance de la présence de leurs enfants dans les salles de classe.

Le moyen de paiement utilisé pour les différentes actions décrites est le service Orange Money.

Les lauréats de cette phase nationale recevront les prix ci-après :

1er prix: 50 millions de GNF + 1 MacBook Pro

2 e prix : 30 millions de GNF + 1 Ordinateur portable HP

3e prix : 20 millions + 1 Tablette

Ils participeront au Prix régional MEA qui définira les 3 gagnants régionaux qui recevront alors jusqu’à 25.000€ lors de la cérémonie aux « Africacom » en Afrique du sud au mois de Novembre 2018.

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social qui en est à sa 8e édition est un Prix initié par le groupe Orange pour promouvoir l’innovation sociale, en faveur du développement grâce aux technologies de l’information et de la communication.