Dr Faya Millimono menace : « Le lundi nous rendrons Conakry ingouvernable… »

CONAKRY-Ce sont ces mots ‘’crus’’ qui ont été lâchés par le leader du Bloc Libéral en marge du sit-in organisé ce jeudi 27 septembre 2018 par les forces vives de la nation guinéenne devant la Cour Constitutionnelle ! Docteur Faya Milimono qui a subit la répression des forces de sécurité à coup de bastonnades et de gaz lacrymogène a promis qu’ils rendront la capitale guinéenne ingouvernable la semaine prochaine.

‘’Après nous avoir lancé le gaz lacrymogène, ils sont venus nous taper et ils ont commencé à violenter les gens. Ce sont des sauvages (…), ceux qui les ont mandatés devant la Cour constitutionnelle, s’ils pensent qu’en procédant ainsi nous allons reculer, nous ne reculerons pas. Le lundi nous rendrons Conakry ingouvernable’’, a lancé l’opposant Faya Milimono.

Pour le ‘’respect’’ de l’ordre Constitutionnel, la société civile guinéenne regroupée au sein du mouvement Balai Citoyen, en compagnie des partis politiques de l’opposition et autres mouvements syndicalistes ont pris d’assaut le siège de la cour constitutionnelle ce jeudi 27 septembre 2018. Ce sit-in a été dispersé à coup de bastons et de réprimandes de la part des forces mixtes de la gendarmerie et de la police.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13