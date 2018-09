Promo Rentrée : 10 Swag gagnants au 1er tirage !

Le 11 Septembre 2018, la Promo Rentrée a été lancée !

Celle-ci- exclusivement réservée aux clients du club Swag, propose à ses membres, s’inscrire aux tirages hebdomadaires de 10 tablettes auxquelles vont s’ajouter- en fin de promo- deux chèques d’une valeur individuelle de 25.000.000 GNF chacun.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 80 tablettes qui seront offertes d’ici la fin de la promo, le 31 Octobre 2018.

Le 20 Septembre, la 1ere remise a été faite dans l’agence Kaloum.

Les Swag- les clients membres du club qui leur offre de réels avantages dont celui de communiquer entre eux à 5F/seconde, de voir la validité de leur Pass doubler- étaient bel et bien présents : heureux de pouvoir retirer leur cadeau, une tablette !

Sous le contrôle d’un huissier de justice, sans blabla, ils ont partagés leur joie :

Mr Zoumanigui Kolie Thomas de Koloma « J’ai reçu un texto d’Orange m’annonçant qu’il y avait une promo, et depuis je n’ai fait que m’inscrire ! Lundi dernier, on m’a appelé pour me dire que j’ai gagné 1 tablette. Au téléphone déjà, j’étais très content et ici, encore plus avec ma tablette dans les mains. J’ai dit à tous mes potes de faire comme moi : être membre Swag et jouer. Je veux faire grandir ma communauté Swag pour qu’on bénéficie toujours d’avantages. Merci à Orange Guinée. »

Ensuite Mr Diallo Amadou Oury d’Enco 5 : « je me suis d’abord inscrit au club Swag en composant le *707#ok et j’ai acheté un forfait internet, puis j’ai essayé la promo rentrée scolaire avec le *707*6#ok. Lundi j’ai reçu l’appel me disant que le tirage au sort m’a désigné comme l’un des heureux élus. Je suis satisfait, heureux plus que tout. Merci encore pour cette belle initiative envers nous les jeunes. »

Pour finir Mr Mamadi Bérété de Siguiri : «Quand j’ai vu l’affiche dans la rue, je me suis dit que c’est faux et puis après, en rentrant à la maison je me suis rappelé du code et j’ai tenté ma chance. Finalement, j’ai gagné. Imaginez ma réaction. Je ne peux qu’être satisfait. Orange Guinée est pour moi la meilleure société à jamais. »

Alors, pour tous ces jeunes Swag, Orange leur propose rejoindre la communauté pour des kiffs exclusifs !

La promo rentrée à laquelle ils peuvent s’inscrire en composant *707*6#OK au cout de 500F/sms

Les pack sms : 500SMS à 600F ou encore 100SMS a 1.100F auxquels seuls les SWag peuvent souscrire

Pour rejoindre la communauté, il suffit d’activer en composant *707#OK a 2.000F ou alors, se faire parrainer par un de ses potes Swag qui recevra 10 minutes d’appels gratuits vers Orange pour son beau geste et permettra à celui parrainé de gagner 5mn en plus du forfait de bienvenue qui est de 250Mo+250 SMS.

Yo ! Pas de blabla : après le tirage du 24/09 , remise dans la foulée ! Tentez votre chance les Swag !

NB : Pour rappel, seul le numéro 624 44 44 44 vous appelle si vous êtes gagnant.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le Service Client au 62 77

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange