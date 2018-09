Installation des maires: le parti de Cellou Dalein interpelle Bouréma Condé...

CONAKRY-En dépit de l’annonce faite par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, pour l’installation des conseillers communaux en Guinée, le 05 octobre 2018, l’on ressent encore des ‘’grincements’’ de dents dans les rangs du parti de Cellou Dalein Diallo !

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), affiche une satisfaction mesurée, après cette annonce, a constaté Africaguinee.com. C’est du moins ce qu’affirme le coordinateur de la cellule communication. Ousmane Gaoual Diallo espère toutefois que la date du 05 Octobre 2018 ne sera pas une énième annonce des autorités guinéennes.

‘’Nous avons accueilli cette annonce avec l’espoir que ce n’est pas une énième annonce et qu’elle va se réaliser conformément à cette déclaration du ministre (…). Maintenant il faut attendre de voir la matérialisation de cette date », a déclaré Ousmane Gaoual qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com.

La mise en place des élus communaux et ruraux constituait une exigence majeure de l’opposition. Elle avait menacé de reprendre les manifestations de rue pour faire plier le gouvernement. Si l’annonce de date de l’installation des maires, est une avancée, Ousamane Gaoual Diallo dénonce quelques failles dans l’arrêté du ministre Bouréma Condé.

« Ce qui manque dans cette annonce ce sont les modalités de désignation, les mécanismes de vote et les dispositifs mis en place. Nous aurions souhaité que le ministre fasse une déclaration plus importante que celle-ci, certes le fait d’annoncer la date est bien mais qu’il nous montre aussi que tout est prêt et que les bulletins de vote sont édités et prêts. Comment acheminer tout cela à travers le pays. Inviter les medias dans ce processus et dire comment le vote va se passer pour les personnes qui ne seront pas présentes. Cela manque et cela nous amène à douter un petit peu des possibilités concrètes. En attendant de voir tous ces éléments-là, nous accueillons cette déclaration avec une satisfaction mesurée. Il y a beaucoup d’éléments importants qui manquent dans cette déclaration’’, a avancé le député de la circonscription de Gaoual, avant d’affirmer que le bouclage du processus électoral des élections locales est loin d’être garanti par cet arrêté du Général Bouréma Condé.

‘’Ces éléments que j’ai énuméré sont très importants parce que la désignation des maires doit automatiquement découlée de l’installation de l’exécutif au niveau des quartiers’’ a-t-il précisé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13