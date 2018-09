Guinée : vers un meilleur accès à la justice pour les citoyens ?

CONAKRY- Les officiers de police judiciaires (OPJ) viennent d’être dotés d’un manuel de formation visant à renforcer les outils juridiques dans le secteur de la sécurité.

La cérémonie de remise officielle de cet ouvrage axé principalement sur le code pénal et le code de procédure pénale en Guinée s’est effectuée ce mardi 25 septembre 2018 à l’école nationale de police et de la protection civile de Kagbelen, a appris Africaguinee.com.

L’édition de cet ouvrage a été rendu possible grâce à un financement de l’Union Européenne. Ce manuel édité en une centaine d’exemplaires a été élaboré par Thierry Breuilhs, Conseiller du Directeur des Ecoles de Police de l’Ambassade de France. Il explique comment appliquer le code pénal et le code de procédure pénale dans le respect du droit et de la déontologie.

Selon cet auteur, c’est un outil qui constitue « un élément majeur » pour améliorer les enquêtes menées par les OPJ et à fournir à la justice des preuves de la culpabilité d’individus.

« Il n’y a avait pas assez de cours sur le droit pénal spécial sur l’étude des infractions. La procédure pénale guinéenne est très exigeante en matière de la défense. J’espère que les formateurs et agents vont s’approprier de cet ouvrage qui sera distribué», a souhaité M. Breuills qui a été formateur pendant deux ans dans cette école de police de Kagbelen.

L’Ambassadeur de la France en Guinée se dit heureux que la France ait participée aux côtés de l’Union Européenne à la réalisation de ce projet. « Il a fallu beaucoup de volonté et d’efforts pour parvenir à ces résultats car les défis à révéler étaient nombreux», a déclaré Jean Marc Grosgurrin.

Dans son allocution, la Cheffe d’équipe Gouvernance à la délégation de l’Union Européenne en Guinée a affirmé que cet outil permettra d’améliorer la confiance de la population envers les institutions policières et judiciaires et inciter les citoyens guinéens à se tourner vers la police lorsqu’ils se sentent lésés.

« Au-delà de l’appui à l’école de police, le troisième programme d’appui à la réforme du secteur de sécurité est un projet ambitieux, doté d’un budget de près de 90 milliards de francs guinéens, qui poursuit et consolide tous les appuis passés de l’Union Européenne. L’Union européenne est engagée à soutenir l’école de police pour une formation de qualité. Mais cela ne peut se faire que s’il y a des élèves dans l’école. Cela nécessite que le gouvernement de la République de Guinée fournisse les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’école », a interpellé Madame Jurate Smalskyte.

En présidant cette cérémonie, le directeur de cabinet du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile a remercié ces partenaires pour ce don. « La lutte contre la criminalité constitue un défi majeur dans notre pays, exposé à la menace terroriste de plus en plus récurrente et au grand banditisme. Les besoins deviennent immenses (…). Grâce à la formation des OPJ, les défis sont en train d’être relevés. Ce manuel sera utile pour les agents », a souligné Nouhan Traoré.

Ouverte en septembre 2016, cette école a formé environs 1 200 policiers, déployés sur le territoire guinéen et 800 agents sont actuellement en formation.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14