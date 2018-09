Total Guinée innove : « TOTAL EXCELLIUM », le carburant qui nettoie et protège votre moteur ...

CONAKRY-La compagnie d’hydrocarbures, Total-Guinée a mis officiellement sur le marché guinéen un nouveau produit pour satisfaire ses clients. Il s’agit de la commercialisation de TOTAL EXCELLIUM. C’est une gamme de carburants très spécifique qui nettoie le moteur et le protège durablement pour le rendre plus performant, plus économique et moins polluant.

Ces carburants sont disponibles à la pompe dès à présent, en essence et en gasoil. On trouve ce nouveau produit dans l’ensemble des stations-services Total à travers le pays. Parlant des objectifs de Total en lançant ce nouveau produit, Cheick Omar Diallo, le Directeur Général de cette entreprise a expliqué que Total Guinée a lancé ce nouveau produit pour satisfaire davantage ses clients.

« Une entreprise qui veut satisfaire ses clients doit innover. Cette innovation donc vient en droite ligne avec cet état d’esprit que je viens d’énumérer. Nous avons aujourd’hui au niveau de notre clientèle deux grosses préoccupations. La 1ère c’est consommer moins, avoir une facture énergétique très réduite et la 2ème c’est ménager sa mécanique, en ayant un moteur qui dure plus longtemps. Nous avons ces produits déjà disponibles en Europe et dans plus de 20 pays africains et nous les amenons aujourd’hui en Guinée pour que les populations, les consommateurs guinéens puissent bénéficier de cette innovation. Donc la raison principale, c’est de satisfaire nos clients en leur permettant de rouler davantage en consommant moins en préservant davantage leurs moteurs », a expliqué le Directeur Général de Total-Guinée.

Pour sa part, Moustapha Nait KAROUM, directeur commercial B2B de Total est revenu sur les avantages liés à l’utilisation du TOTAL EXCELLIUM. « Aujourd’hui nous lançons un produit dans lequel on a incorporé des additifs des nouvelles technologies qui vont limiter l’encrassement du moteur et qui vont même retirer les dépôts du moteur. Pourquoi ? Les bénéfices sont très simples, premièrement, c’est un produit très économique. Le consommateur va diminuer sa consommation de carburant. Mais lorsqu’on élimine les dépôts on a également un moteur qui dure plus longtemps. Et qui dit moteur qui dure plus longtemps, dit un moteur économique. Deuxièmement, c’est un produit plus performant parce que lorsqu’on nettoie le moteur, on conserve et on préserve les performances du moteur dans la durée. Et troisièmement, c’est qu’on va polluer moins et tout ça au même prix que le carburant ordinaire non additif », a développé le directeur commercial B2b de Total.

Pour joindre l’utile à l’agréable, la Direction Générale de Total Guinée a organisé un cocktail au Palm Camayenne qui a réuni plusieurs membres du Gouvernement guinéen dont le Ministre chargé de pétrole Zakariaou Koulibaly, le Chef d’Etat major des armées, le Général Namory Traoré, l’Ambassadeur de France en Guinée et Sierra Leone, plusieurs diplomates ainsi que les représentants de plusieurs entreprises partenaires à Total Guinée.

Lors de ce cocktail, le Ministre de tutelle a félicité Total Guinée pour cette innovation. Zakariaou Koulibaly a invité les autres sociétés d’hydrocarbures à emboiter le pas à Total Guinée pour notamment lutter contre la pollution et offrir un meilleur type de carburant aux populations.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com