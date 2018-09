Guinée: Alpha Condé lâché par un de ses alliés...

CONAKRY-Le Président Alpha Condé vient de perdre un allié qui l’avait soutenu lors de la présidentielle de 2015 ! Le parti Génération Citoyenne (GeCi) dirigé par Fodé Mohamed Soumah a décidé de prendre ses distances vis-à-vis du Chef de l’Etat.

Pour motiver sa décision, cette formation politique membre de la COPAM, une alliance politique qui soutient le parti présidentiel affirme que le président Alpha Condé n’a pas respecté ses promesses de campagne, ni fait avancer le pays.

« En lieu et place des engagements électoraux et des attentes du peuple, nous assistons à une paupérisation accrue des populations, l’insécurité à tous les niveaux, la violence gratuite accentuée par une injustice criante, des soubresauts qualitatifs à géométrie variable, l’absence d’un réel contrepouvoir. Pis, il a mis en place, un gouvernement pléthorique et budgétivore qui accumule les fautes politiques », mentionne ce parti politique dans une déclaration.

La GéCi estime ne plus avoir sa place au sein d’une majorité présidentielle qui ne prend pas en compte les 4 demandes incontournables que toute population exige de ses dirigeants, surtout dans notre chère Guinée qui est une terre d’opportunités : s’éduquer, se soigner, se nourrir et se loger.

