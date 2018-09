Cas Kèlèfa Sall: Cellou Dalein à la tête d'un front de protestation à Conakry…

CONAKRY-Une série de manifestations est projetée à Conakry par des organisations de la société civile, des structures syndicales élargie aux partis politiques issus de l’opposition dont l’UFDG de Cellou Dalein Diallo. Ces différents acteurs ont décidé d’unir leur force pour mener une lutte commune afin d’empêcher le « coup de force » qui est en train de s’opérer à la Cour Constitutionnelle, minée par une crise née de la « destitution » de Kèlèfa Sall.

Ce mardi 25 septembre 2018, ils ont décliné un calendrier d’actions qu’ils vont dérouler conjointement sur le terrain dans les prochains jours. Cette série d’actions va aboutir à un sit-in devant la Cour Constitutionnelle le jeudi 27 novembre 2018. Elle sera suivie par une marche citoyenne prévue le lundi 1er octobre 2018 sur l’autoroute Fidel Castro.

« Le calendrier s’articule comme suit : demain (mercredi 26 ndlr) sera consacré à des rencontres citoyennes. L’ensemble des leaders politiques, des syndicats, de la société civile seront dans les communes et quartiers pour renforcer le travail déjà fait par le Balai Citoyen (…) pour qu’enfin l’information, la mobilisation, la sensibilisation se fassent mieux auprès de nos concitoyens pour qu’ils comprennent que la nation est menacée par cette tentative de putsch (…). Après cette journée de sensibilisation, on s’est accordé qu’un grand sit-in soit organisé à la devanture de la Cour Constitutionnelle. Ce sit-in sera une grande mobilisation dans la mesure que toutes les dispositions pratiques ont été prises par les syndicats, les partis politiques et au niveau du Balai Citoyen afin de drainer toute une marée humaine au niveau de Kaloum. Et dès 6h tout le peuple souverain de Guinée va se diriger vers la Cour Constitutionnelle afin d’instaurer l’ordre constitutionnelle qui a été en partie dénaturé par ces 7 putschistes », a déroulé Sekou Koundouno.

La marche citoyenne prévue le lundi 1er octobre 2018 sur l’autoroute Fidel Castro aura pour point de départ, rond-point de la Tannerie. La destination sera 0 l’esplanade du stade du 28 septembre.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com