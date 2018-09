Cour Constitutionnelle : Kèlèfa Sall marque "encore" des points…

CONAKRY-Dans le bras de fer qui l’oppose à certains conseillers de la Cour Constitutionnelle, Kèlèfa Sall vient de marquer des points qui pourraient l’aider à garder son poste. Outre les soutiens qu’il engrange ça et là depuis le début de la crise, le président de la Cour Constitutionnelle a obtenu un soutien de taille.

Le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle a exprimé ce lundi 24 septembre 2018 son opposition à la motion de défiance dont Kèlèfa Sall fait l’objet de la part de certains conseillers de la Cour. M. Daye Kaba n’acquiesce pas la demande des conseillers frondeurs pour l’expédition de l’arrêt destituant le président de la Cour.

« Je suis au regret en ma qualité de Greffier en chef et Chef du Greffe assermenté de cette Cour, de ne pouvoir faire droit à votre demande de délivrance d’une expédition de l’Arrêt N° RI/001 du 21 septembre 2018 aux débats duquel je n’ai pas assisté », a mentionné M. Daye Kaba dans une note en date de ce lundi 24 septembre 2018 adressée au vice-président de la Cour.

Ce conseiller de la Cour Constitutionnelle tranche plus loin en faisant observer qu’il n’a pas pris part en sa qualité de greffier en Chef aux débats de l’audience qui a rendu cet arrêt.

« Je ne saurai en délivrer une expédition quand bien même que la minute n’est jamais parvenue au Greffe, sans commettre du faux et violer le contenu de mon serment », a tranché le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle.

Depuis le début de cette crise, Kèlèfa Sall bénéfice d’une vague de soutien tous azimuts. Plusieurs partis politiques, d’organisation de la société civile ont décidé d’unir leur force pour empêcher le coup de force. Ce lundi 24 septembre 2018, ils se sont réunis à Conakry pour se pencher sur les stratégies à mettre en oeuvre pour mener efficacement leur lutte.

« Au-delà des analyses juridiques et des analyses des uns et des autres. Il s’agit de notre pays et de son avenir », martelé madame Makalé Traoré, responsable d’une organisation de la société civile.

Affaire à suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114