Cellou Dalein Diallo révèle: « Jean Marc Teliano et moi… » (entretien exclusif)

CONAKRY-Comment Cellou Dalein Diallo a-t-il accueilli le départ de Jean Marc Teliano au sein de l’opposition républicaine ? Le leader de l’UFDG se sent-il fragilisé par cette défection ? Le Chef de l’opposition tranche.

L’ancien Premier ministre qui s’est confié à notre rédaction dit avoir pris acte de la décision du leader du RDIG. Cellou Dalein Diallo précise cependant que les motivations invoquées par Jean Marc Teliano ne sont pas tout à fait exactes. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE .COM : Comment avez-vous accueilli le départ de Jean Marc Teliano dans l’opposition républicaine ?

CELLOU DALEIN DIALLO : J’ai pris connaissance de sa déclaration, j’ai pris acte même si tout ce qu’il a dit n’est pas vrai. Mais je ne vais polémiquer avec lui. Il est souverain de sa décision de quitter l’opposition républicaine.

Dans sa déclaration, M. Teliano affirme que son parti a manqué de soutien de votre part notamment dans ses fiefs…

Je ne vais polémiquer. Ce n’est pas exact, mais je n’engagerai pas de polémique avec lui par medias interposés. On a été des alliés pendant longtemps, on a des listes communes dans la plus part des communes rurales de Gueckedou, au niveau de la commune urbaine on avait des listés séparées. On voulait être ensemble, mais il a pris le choix de venir du côté du RPG.

Il n’est pas le seul qui a quitté l’opposition ces derniers mois. Comment expliquez-vous ces défections ?

La transhumance politique en Afrique est très courante. D’ailleurs c’est très facile d’aller vers le pouvoir qui a beaucoup de chose à offrir. Ce que je peux, c’est de soutenir les gens afin qu’on mette certains dans la liste de l’UFDG à l’occasion des élections législatives. Mais Alpha peut offrir des ministères, des ministères d’Etat et même le poste de Premier Ministre. Il a beaucoup de moyens de pression et d’incitation. Je constate que ceux qui avaient créée le FAD (front pour l’alternance démocratique) sont tous du côté de la mouvance aujourd’hui.

Avez-vous un appel à l’endroit de vos collègues qui sont encore dans l’opposition ?

On est dans l’opposition par conviction. Lorsqu’on n’est pas d’accord avec la Gouvernance du Pouvoir actuel, on reste dans l’opposition pour dénoncer cette mauvaise gouvernance, pour essayer de provoquer l’alternance. Ce n’est pas pour aider Cellou Dalein qu’on est dans l’opposition. On reste dans l’opposition parce qu’on n’est pas d’accord avec la politique qui est menée, parce qu’on est contre les pratiques du Gouvernement. On dénonce et on combat, on s’organise pour obtenir l’alternance. C’est ça l’opposition.

On ne peut pas dire qu’on reste dans l’opposition parce qu’on est satisfait de Cellou. Même si à un moment donné, c’est vrai, ce n’est pas facile de rester dans l’opposition. Lorsque le pouvoir offre des postes ministériels, des ministères d’Etat, parfois de l’argent, les gens décident d’aller. Chaque parti est autonome, il garde son indépendance même s’il reste dans l’opposition.

A suivre...

Entretien réalisé par Mamadou Hassimiou SOUARE

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 111