Orange Guinée, véritable acteur de la transformation numérique en Guinée, a procédé au lancement officiel des activités des startups « Speed’eat » et « Agroballal » ce weekend au sein de l’incubateur Saboutech.

Ces deux startups sont les lauréates du Hackathon Orange 2017, un Hackaton qui visait la promotion de l’entreprenariat dans le numérique. En plus des dotations matérielles et financières reçue, elles ont bénéficié du programme d’accélération de Saboutech afin de leur permettre d’affiner et concrétiser leurs projets respectifs. C’est d’ailleurs ce que rappellera le promoteur d’Agroballal, Mafouz Diallo : « … il y a quelques mois, nous étions encore des chômeurs, des chômeurs avec un rêve qui s’est réalisé grâce à notre participation au Hackathon Orange 2017. Nous avons acquis une expérience inestimable grâce à la formation que nous avons reçue, et nous sommes fin prêts pour démarrer notre activité… ». Il faut souligner qu’ « Agroballal » est une plateforme web et mobile qui associe microcrédit et financement participatif dans le domaine agricole pour permettre aux acteurs du monde agricole de présenter leurs projets afin d’obtenir des prêts et se voir accompagnés par des investisseurs et partenaires financiers et pouvoir ainsi participer aux efforts d’autosuffisance alimentaire.

Pour Ezéquiel Léno, membre fondateur de la startup « Speed’eat » : « … nous avions déjà participé au Prix de l’entrepreneur organisé par Orange sans succès, et nous nous sommes bien outillé pour revenir plus forts et participer au Hackathon Orange pour cette fois être parmi les lauréats. Avec les moyens et accompagnements reçus d’Orange, nous démarrons notre activité avec 4 livreurs et 4 motos, en plus des équipements de livraison des repas à nos clients. C’est une fierté pour nous et nous sommes certains que nous allons augmenter d’ici quelques années le nombre de livreurs à travers la ville… »

« Speed’eat » est une plateforme web et mobile répertoriant les restaurants de la ville de Conakry et permettant aux clients qui le souhaitent passer une commande de repas. Ces derniers pourront ainsi se faire livrer ou passer récupérer eux-mêmes en payant en ligne ou via Orange Money.

Fatoumata Guirassy, Directrice Générale de Saboutech mettra l’occasion à profit pour rappeler les objectifs de l’incubateur : « …Saboutech ambitionne d’accompagner une cinquantaine de startups d’ici 2020. Ces startups concourront à la création d’emploi en Guinée, au maintien du tissu économique et à faire du pays un endroit propice pour le développement des entreprises du numérique »

Il faut enfin retenir que l’un des axes prioritaires du #ProgrammeCitoyend’Orange Guinée est « l’accompagnement entrepreneurial ». A ce titre, depuis le lancement de ce programme, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour le développement et la promotion de l’écosystème du numérique en Guinée. Il se traduit entre autres par l’organisation du Prix Orange de l’entrepreneur qui en est à sa 8eédition, du Hackathon Orange, des rencontres avec les développeurs (Saboulinked), de la participation active à la semaine du numérique, etc.