Ibrahima Conté prêté à Niort (France)

International guinéen à deux reprises - contre la République Démocratique du Congo et la Tunisie en 2017 - Ibrahima Conté est une belle promesse du football national au poste de défenseur central. Doté d’un physique assez solide, 1m91, il s’est également avéré précieux dans la première relance ces dernières saisons, et notamment du côté du FC Lorient (France), son club formateur.

Pour poursuivre sa progression - 25 matchs de Ligue 2 en tant que titulaire l’an dernier avec Lorient - le natif de Conakry vient d’être prêté aux Chamois Niortais, autres pensionnaires de deuxième division française. Un club qui devrait lui permettre définitivement de gagner une place de titulaire indiscutable, et qui semble d’ailleurs parfait pour son style de jeu.

L’an dernier, lors de la saison 2017-2018, Niort avait été l’une des belles surprises de cette Ligue 2 en France. Malgré une quinzième place finale, l’équipe entraînée par Patrice Lair avait notamment montré un jeu séduisant, pêchant seulement dans le domaine défensif. Avec l’apport d’un Conté talentueux et désireux de bien faire, nul doute que 2018-2019 pourrait être encore meilleur pour le club français. A suivre chaque semaine sur la page de SOS Pronostics, le Guinéen et son club seront en tout cas intéressants à observer jusque Mai 2019. Et notamment pour le sélectionneur du Syli National Paul Put.

Africaguinee.com