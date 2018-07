Guinée : Le Général Sékouba Konaté promet de livrer un autre "secret" de la transition de 2010...

PARIS- L’ancien Président de la transition guinéenne multiplie ses rencontres dans la capitale française. Ce mercredi 25 juillet 2018, le Général Sékouba Konaté a eu un entretien avec l’ancien Ministre Secrétaire Général à la Présidence, Fodé Bangoura.

Selon nos informations, le Général Konaté et l’actuel leader du « Parti de l’Unité et du Progrès » ont évoqué plusieurs sujets liés à la situation sociopolitique guinéenne. Fodé Bangoura aurait pour un premier temps remercié le Général Sékouba Konaté pour avoir conduit la Guinée sur le chemin de la démocratie en dirigeant la transition qui a abouti à la tenue des premières élections jugées libres et démocratiques.

Au micro d’Africaguinee.com, l’ancien fonctionnaire de l’Union Africaine en poste à Addis-Abeba a promis de multiplier ses rencontres et d’œuvrer pour le maintien de la démocratie en Guinée à travers une alternance en 2020.

Après Lille et Rennes, le Général Sékouba Konaté va animer un autre meeting à Paris. Cet événement qui aura lieu au mois de septembre prochain devrait connaître la participation de plusieurs invités dont des acteurs politiques et de la société civile.

A Paris, le Général Konaté promet de revenir sur un sujet qui défraye la chronique actuellement sur les réseaux sociaux. Celui lié aux mesures d’accompagnement qui avaient été promises par la communauté internationale pendant la transition.

« Beaucoup parlent aujourd’hui de ces mesures d’accompagnement sans savoir réellement ce que c’est. A Paris je vais éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce sujet. Dieu merci, les différents acteurs sont encore vivants, notamment les ambassadeurs qui étaient en poste à Conakry pendant la transition », a promis le Général Konaté au micro d’Africaguinee.com.

Africaguinee.com