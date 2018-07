Santé: Tenue à Conakry de la journée des comités d’hygiène et de sécurité

CONAKRY- L’Agence Française d’Expertise technique Internationale (Expertise France), en partenariat avec le Ministère guinéen de la Santé et l’Ambassade de France en Guinée, a organisé le jeudi 19 juillet 2018 la première journée en réseau des comités d’Hygiènes et de sécurité (CHS). L’objectif est de contribuer à la reconstruction durable des capacités des systèmes de santé à fournir des soins de qualité.

C’est une suite logique du projet TWIN2H (Twinnings for Hygiène in Hospital Jumelages pour l’hygiène Hospitalière) mis en œuvre par Expertise France dans le cadre de la riposte à l’épidémie Ebola qui avait sévit en Guinée entre fin 2013 et 2014. Il est doté d’un budget de 3 millions d’Euros, financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de la France (MEAE). Il a démarré en avril 2015 et prendra fin en septembre 2018.

Les principaux domaines d’intervention du projet TWIN2H sont : le Renforcement de la gouvernance en matière d’hygiène hospitalière, le renforcement des connaissances, des attitudes et des pratiques d’hygiènes et de PCI, l’amélioration des mesures et des conditions d’hygiènes dans les structures sanitaires (à travers des travaux de réhabilitation, des achats d’équipements liés aux soins et de consommables d’hygiène), l’amélioration du système de suivi et d’évaluation de l’hygiène hospitalière.

En Guinée, les activités du projet TWIN2H se déroulent sur 10 sites hospitaliers (hôpital de Donka, hôpital de Kipé, hôpital Ignace Deen, hôpital régional de Boké, hôpital régional de Labé, hôpital régional de Kankan, hôpital régional de Nzérékoré, hôpital préfectoral de Siguiri, hôpital préfectoral de Forécariah et l’hôpital préfectoral de Guéckédou) et 6 centres de santé associatifs, confessionnels et privés de Conakry sous le leadership de l’ONG Fraternité Médicale Guinée (FMG).

A deux mois de la fin du projet TWIN2H, Expertise France en collaboration avec le Ministère de la Santé et les autres partenaires financiers ont organisé cette première journée en réseau CHS afin de faire un bilan des actions menées et de réfléchir ensemble sur les pistes de pérennisation des acquis.

Parlant de l’objectif de cette journée, Mohamed Alhassane Touré, coordinateur du bureau santé expertise France en Guinée a indiqué que cette première édition des journées en réseau des CHS est de contribuer à la dynamisation et la pérennisation des activités des Comités d’Hygiène Hospitalière en matière de PCI et de sécurité des patients en s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale PCI du Ministère de la Santé.

Sandrine SEGOT-CHICQ, d’Expertise France a rappelé pour sa part que les CHS sont régis dans un cadre règlementaire qui leur donne une posture pour être légitime dans chaque département recensé. Dans le cadre TWIN2H, a-t-elle dit, son agence a aidé ces comités d’hygiène à prendre leur envol, à trouver leur façon de fonctionner et les a accompagné dans la mise en œuvre de leur plan d’action opérationnel de leurs activités en lien avec le ministère de la Santé.

‘’A ce jour nous sommes dans une phase de transition (…), nous avons accompagné 11 structures qui ont formé chacune un comité d’hygiène et de sécurité. Nous organisons cette première journée avec le ministère de la santé afin de faire un bilan des actions menées et de réfléchir ensemble sur les pistes des pérennisations des acquis. Au-delà de cette rencontre, le réseau des CHS pourrait permettre de réactiver le réseau guinéen de prévention et de contrôle des infections et de résistance aux antimicrobiens’’ a expliqué Sandrine SEGOT-CHICQ.

Pour Laurent Barbot, le représentant de l’ambassade de France à cette journée de réflexion, l’hygiène et la sécurité sont les bases fondamentales de tout établissement hospitalier et pour tous soins. Aux dires du diplomate français, quelque soit la qualité du médecin ou des outils pour travailler, s’il n’y a pas d’hygiène hospitalière il n’y aura pas de bonne santé au service de la population.

‘’Une fois de plus, je voudrais remercier Expertise France pour avoir mis en œuvre ce projet qui a été financé par le gouvernement français sur une question qui s’est avérée essentielle. Nous comptons donc sur vous les participants qui sont les représentants des comités d’Hygiènes et de sécurité. Surtout quand ce projet TWIN2H sera terminé, votre tâche essentielle sera d’assurer une pérennité de toutes les formations que vous avez suivies pour assurer la garantie d’une bonne hygiène à l’quelle à l’Ambassade de France nous sommes très attachés’’ a lancé Laurent Barbot de l’ambassade de France en Guinée.

Les CHS ont été érigés dans toutes les structures de soins publiques et privés du pays. Expertise-France, à travers le projet TWIN2H a appuyé le ministère de la santé dans la mise en œuvre de cette recommandation dans 11 sites de soins du pays, a indiqué Docteur SékoubDitinn Cissé dans son propos liminaire.

Le chef de division chargé de l’organisation des soins au ministère de la Santé qui a représenté le ministre de tutelle, a remercié Expertise France pour son appui aux structures de soins et pour l’organisation de cette journée de capitalisation des acquis.

