Béa Diallo : « Si le Président Alpha Condé tente de briguer un troisième mandat… »

LILLE- Face à un éventuel tripatouillage de la Constitution, le Président Alpha Condé a un nouvel adversaire. Lansana Béa Diallo, l’ancien international de Boxe qui s’est reconvertit dans la politique, promet de mener une lutte sans merci pour empêcher le locataire du Palais Sékoutoureya de briguer un troisième mandat. Dans cette interview, Béa Diallo qui est également député au Parlement Belge, s’est exprimé sur le bras de fer entre le Gouvernement guinéen et les syndicats. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : Est-ce que selon vous il y a aujourd’hui des signaux qui prouvent la volonté du Président Alpha Condé de briguer un troisième mandat ?

LANSANA BEA DIALLO :Il ne le dit pas, qu’il fera ou pas un 3èmemandat, donc les gens ont peur (…). Il faut effectivement que les gens s’organisent pour lui dire qu’on en veut pas. Il est important qu’un mouvement parte d’ici ou de Guinée pour dire à un moment donné qu’on ne veut pas d’un troisième mandat, et la modification de la constitution on n’en veut pas. En 2010 il y a eu un travail démocratique qui a été fait et nous voulons qu’il y ait une continuité de ce travail en 2020, à travers de nouvelles personnes et une nouvelle dynamique qui puisse être mise en place.

Dans votre intervention lors du meeting à Lille, vous avez préconisé une union entre les acteurs politiques et la société civile. Qu’est-ce que cela pourrait changer à votre avis ?

Pour moi en fait c’est beaucoup plus les acteurs sociaux, c’est-à-dire la société civile. Comme je l’ai dit il ne faut pas un mouvement politique mais un mouvement supra politique qui dépasse totalement les politiques. Souvenez-vous de ce qui s’est passé en 2010, les mouvements sociaux ont été infiltrés et finalement ce sont les politiques qui s’en sont sortis et qui ont mis ce qui est en train de se passer maintenant en place. Je crois qu’il faut qu’il y ait un mouvement fort qui doit être apolitique, ça doit être la société civile qui va s’organiser pour mettre quelque chose en place pour faire avancer les choses.

Que feriez-vous si le Président Alpha Condé décidait finalement de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat ?

En tout cas si c’est pour un troisième mandat j’irais combattre, mais de quelle manière ? Est-ce que ce sera en me lançant dans la politique ou en lançant un mouvement social ? Je n’ai pas encore cette réponse, mais en tout cas je serais le premier à aller en Guinée pour ça. On ne va pas se battre pendant 50 ans pour qu’il y ait l’avènement de la démocratie dans ce pays et qu’aujourd’hui cette démocratie qu’on pourrait dire a pris un certain envol puisse avoir du plomb dans l’aile.

Avez-vous attiré l’attention de vos collègues parlementaires Belges sur la situation politique guinéenne ?

Non je pense qu’il y a un débat et des discussions qui se font. L’occident a un œil attentif sur la Guinée parce qu’ils n’ont pas envie qu’il y ait une guerre civile. Et je vous dis que l’occident ne veut pas d’un troisième mandat, aujourd’hui c’est quelque chose qui parait inacceptable.

Que pensez-vous du bras de fer entre le Gouvernement guinéen et les syndicats qui réclament la baisse du prix du carburant à la pompe ?

Elle est grave et très forte. Je suis d’accord qu’il y ait la pression des institutions comme le FMI, mais petit à petit il fallait mettre une solution en place pour faire monter le prix au fur et à mesure, et ne pas le faire sans concertation et sans dialogue.

Si l’on vous disait de vous adresser à vos compatriotes guinéens, quel message leur adresseriez-vous ?

Je leur dirais tout simplement que le mouvement qui a été lancé aujourd’hui est un mouvement hyper pacifique sans heurts et sans violence. Je leur dirais d’avancer dans la même direction et de continuer à mettre en place une pression positive pour revendiquer les choses sans aucune violence pour faire avancer les choses dans notre pays. J’appellerais aussi l’armée à jouer son rôle, de protéger la société civile.

Entretien réalisé par SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

