Guinée : entre les syndicats et le Gouvernement, Sidya Touré choisit son camp!

CONAKRY- Le Haut représentant du président Alpha Condé n’a pas été tendre envers les autorités de son pays ! Face aux ‘’difficultés’’ et remous sociaux qui assaillent la Guinée depuis quelques semaines, Sidya Touré, a appelé les populations qui sont dans la ‘’misère’’ à se lever contre les injustices sociales qui sont devenues ‘’ingérables’’.

Dans un langage de fermeté, l’ancien premier ministre exhorte le peuple de Guinée à plus d’unité face aux dérives des gouvernants qui ne se soucient pas du bienêtre de la population.

CONAKRY- Quelle est la position réelle de Sidya Touré face aux revendications des syndicats et de la société civile ? Le leader de l’Union des Forces Républicaines qui a invité ses compatriotes à s’unir, a exprimé son soutien face aux revendications sociales, notamment en ce qui concerne la baisse du prix du prix du carburant à la pompe.

« Le peuple est le seul souverain ici. Si quelque chose arrive à ce pays, qui ne vous convient pas, il est de votre droit d’être contre cela (…). Quand on pense à comment gagner le quotidien et que d’autres choses viennent s’ajouter à cette difficulté, il est tout à fait normal que vous soyez contre ça », a indiqué Sidya Touré.

« Nous devons nous entendre pour que le pays aille de l’avant, si on ne va pas de l’avant ça ne sert à rien. On ne peut pas avoir une République en se disant comme les fonctionnaires vont biens, comme les corrupteurs et les corrompus vont biens, même si la population croupit dans la misère à la recherche du quotidien cela ne fait rien puisque nous, nous sommes à l’abri du besoin. Il faut que l’on sache que ce pays appartient au peuple, c’est votre pays, cette nation appartient aux 11 millions de guinéens qui est peuple », a rappelé l’ancien Premier Ministre Sidya Touré.

Depuis plusieurs semaines, les acteurs de la société civile et les syndicats croisent le fer avec le Gouvernement à qui ils demandent de revoir le prix du carburant à la baisse. Plusieurs manifestations ont été organisées à Conakry et dans des villes de l’intérieur du pays.

