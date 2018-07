Sidya Touré promet : « Lors des prochaines élections… »

CONAKRY-Alors que la nouvelle loi sur la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) suscite de ‘’vives agitations’’ dans l’opinion, le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) vient de donner la position de son parti face à cet état de fait ! Sidya Touré dont les représentants au sein du Parlement ont voté favorablement lors de l’adoption de ce texte, a tout de même relevé quelques ‘’gênes’’ auxquels est confronté sa formation politique au sein de la CENI.

Selon le Haut Représentant du chef de l’Etat, la CENI est un grand problème pour eux (…), aux dires du leader de l’ufr, ceux qui ont été désignés au sein de cette institution électorale ne font plus leur travail.

‘’Il arrive parfois qu’on se demande pourquoi ils sont là. Nous, on a mis un membre de notre parti là-bas (CENI, ndlr), il nous a trahis, il nous a trahis complètement. Non seulement on les a nommés, mais on a renouvelé leur nomination. Et après, vous les trouver en train de travailler contre vous pour des problèmes d’argent. C’est ça la Guinée (…), donc nous avons renoué avec une nouvelle CENI’’, a regretté l’ancien premier ministre guinéen, avant d’expliquer le bien-fondé de la réduction du nombre de commissaires qui passe désormais à 17 au lieu de 25 comme auparavant.

Lire aussi : http://www.africaguinee.com/articles/2018/07/19/la-loi-amendee-sur-la-ceni-de-son-adoption.

‘’Quand il a été question de revoir la CENI, nous l’avons revue. On a diminué le nombre de commissaires qui va passer de 25 à 17. Mais en même temps, nous allons y mettre un peu plus de surveillance. Nous allons faire en sorte que les gens se consacrent un peu plus aux élections qu’aux commandes de choses pour desquelles chacun perçoit de l’argent à gauche et à droite. Voilà ce qui s’est passé. Ce texte a été accepté et voté ’’, a conclu Sidya Touré qui n’a pas hésité à fustiger le comportement des membres de cette commission électorale. ‘’Nous allons faire en sorte que pour les élections à venir, les membres que nous allons désigner au sein de l’opposition ne soient pas des gens qui vont céder avec deux cents millions. On va faire en sorte que ceux qu’on désigne travaillent pour notre cause’’, a indiqué le candidat malheureux de la présidentielle de 2015.

A l’occasion de sa dernière plénière au compte de la session des lois de l’année 2018, l’Assemblée Nationale a adopté l’amendement de la loi organique L/2012/016/CNT portant, création, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél.: (+224) 655 31 11 13