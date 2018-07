Sékouba Konaté avertit: "Il est temps que chaque guinéen prenne conscience…"

CONAKRY- L’ancien président de la transition guinéenne poursuit ses sorties en France où il vit depuis un certain temps. Lors d'un meeting animé dans la ville de Rennes, le Général Sékouba Konaté a invité les guinéens à prendre conscience de la gravité de l’ethnocentrisme.

« Dans notre pays, cette division a été tellement appuyée qu’elle a entrainé une grande fracture au sein de la population et même créer une haine entre les différentes ethnies du pays. L’ethnocentrisme clairement affichée même au sein de l’exécutif mais surtout prôné par certains leaders politiques pour nous diviser. Il est temps que chaque guinéen prenne conscience de la gravité de cette démarche qui nous mènera tout droit vers une impasse civile », a averti le Général Sékouba Konaté qui affiche une ferme opposition à un troisième mandat.

L’unité est une chose merveilleuse et va souvent de pair avec la paix, philosophe l’ex chef de la transition. Mais, a-t-il prévenu, il n’y aura de paix sans unité, il n’y aura pas d’unité sans réconciliation.

« La véritable unité apparait uniquement lorsque nous formerons un seul corps et que nous ayons un seul esprit et que nous soyons un seul peuple, un point de vu commun et que toutes les parties travaillent pour les intérêts du pays », a lancé le Général Konaté depuis Rennes où il a animé un meeting ce week-end.

Africaguinee.com.