Publireportage : Boubacar Bah gagne une voiture grâce à Vivo Energy Guinée…

CONAKRY- Lancée au mois de mai 2018 la campagne dénommée Shell Extra Challenge a connu son épilogue ce vendredi 20 juillet 2018 avec à la clé la remise du gros lot au vainqueur du concours de conduite économique.

Cette campagne avait comme objectif principal de démontrer la qualité des carburants à formulation économique qui sont Shell Super Extra et Shell Diesel Extra.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général de VIVO –Energy Guinée a indiqué que cette campagne a enregistré assez d’engouement de la part des clients.

‘’ Nous remercions chaleureusement nos clients et surtout les 660 clients qui ont gagné du carburant gratuit à travers la tombola, les happy hours et le concours de conduite économique. Aujourd’hui, comme promis nous allons faire la remise officielle de la voiture neuve au gagnant du concours de conduire économique’’, a expliqué Sékou BA, DG de Vivo-Energy, avant de remercier le gagnant pour sa fidélité à Shell et de l’exhorter à continuer à appliquer les connaissances acquises lors de la formation en conduite défensive et en conduite économique.

Le Directeur Général de Vivo Energy Guinée satisfait du déroulement de cette campagne a magnifié la qualité des produits offerts par sa compagnie d’hydrocarbures. Il dira en substance que sa société est la seule pour le moment à commercialiser des carburants à formulation économique qui, grâce aux additifs spécifiques à Shell, qui nettoient le moteur et le protègent contre la corrosion, ce qui contribue à réduire sa consommation.

Boubacar Bah, auréolé du premier prix du concours de conduite économique a eu du mal à trouver les mots justes pour exprimer sa joie. Pour ce chauffeur de carrière qui a effectué sans faille le parcours défini dans ce concours, ce n’est qu’ave Vivo Energy qu’on peut vivre un tel événement.

‘’ C’est toujours un plaisir de gagner ce genre de bolide. Je suis très heureux puisque ce genre de chance arrive rarement dans la vie de quelqu’un. J’encourage mes collègues à faire preuve de dextérité et de courage. De toutes les compagnies d’hydrocarbures en Guinée, ce n’est qu’avec VIVO-ENERGY qu’on peut vivre ce genre de gaieté. Merci une fois de plus à tout le monde et à ma famille’’, s’est réjoui Boubacar Bah, vainqueur du prix de conduite économique de la campagne Shell Extra Challenge.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13