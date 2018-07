Guinée: Dalein trouve "injuste" d'augmenter le carburant...

CONAKRY-Alors que le Gouvernement tente de convaincre les syndicats à l’origine de la grève qui paralyse le pays, sur le bien-fondé de l’augmentation des prix du carburant, l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo avertit que cette décision est « injuste ». Et pour cause :

Selon le leader de l’UFDG, « les guinéens peinent à manger aujourd’hui. La période de soudure est l’une des périodes les plus difficiles (pour le bas peuple). C’est cette période que le gouvernement décide d’augmenter le prix du carburant », déplore Cellou Dalein Diallo.

Le Gouvernement et les syndicats sont à couteaux tirés depuis plusieurs semaines à cause de la hausse des produits pétroliers. Un dialogue de sourd s’est installé entre les deux parties, et le pays tourne au ralenti.

« Cette arrogance du pouvoir, il va le payer », souligne le chef de file de l’opposition qui prévient que les guinéens de tout bord ont décidé de se mobiliser pour dire NON.

« Aujourd’hui, c’est les guinéens qui se mobilisent ce n’est pas un parti, puisque chacun se sent concerné. Les conditions de vie de tous sont affectées par cette décision injuste et inopportune », s’insurge Cellou Dalein Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com