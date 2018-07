Hausse du carburant : Alpha Condé prend de nouvelles mesures pour soulager ses concitoyens…

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé qui séjourne aux Etats-Unis observe de très près l’évolution de la crise sociale née de la hausse des prix des produits pétroliers en Guinée. Alors que les syndicats multiplient la pression, Alpha Condé tente de convaincre les gros importateurs des denrées de grande consommation à stabiliser les prix.

Des instructions auraient même été données au ministère du Budget dans ce sens. C’est une confidence du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui a rencontré ce mercredi les syndicats.

« Nous ne produisons pas le pétrole. Comme toute marchandise, tu achètes, tu revends. Si c’est les denrées essentielles, on peut comprendre (…) Mais la politique de la subvention s’est révélée coûteuse. Croyez-moi, le Président de la République, même depuis Washington, depuis New-York où il est, il a pris des mesures avec les gros importateurs pour stabiliser les prix. Je m’emploie depuis cette mesure pour garantir que les prix de ces denrées ne vont pas bouger au moins jusqu’en décembre », a annoncé le Premier ministre Kassory Fofana.

La crise sociale que traverse la Guinée depuis l’augmentation des prix des carburants s’enlise. La rencontre entre le Chef du Gouvernement et les leaders syndicaux n’a pas permis de dénouer la crise. Chaque camp campe sur sa position. Les syndicalistes et la société civile appellent à de nouvelles manifestations la semaine prochaine pour faire fléchir le Gouvernement, qui reste pour le moment droit sur ses bottes. Hors de question de baisser le prix.

« Quand vous arrêtiez cet accord, je n’étais pas aux affaires. Et le prix était à 47 dollars (…) aujourd’hui on est à plus de 80 dollars le baril. La situation actuelle, même les 10.000 francs sont insuffisants. Pour s’en convaincre comparez par exemple à la Côte d’Ivoire qui est productrice, le prix est plus cher qu’en Guinée (…) la Sierra Léone à côté a fait une augmentation (du carburant) de 33% », a fait observer le locataire du petit palais de la colombe s’adressant aux syndicalistes auxquels ils demandent de lui faire des propositions pour sortir de cette crise.

"Les mesures d’accompagnement, nous sommes disposés, ensemble on peut travailler là-dessus. La Guinée nous appartient, j’attends de vous des suggestions constructives pour qu’ensemble on améliore une situation hélas difficile", lance le premier ministre Kassory.

