Guinée : MTN commémore les 100 ans de Nelson Mandela…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile MTN-Guinée a commémoré ce mardi 18 juillet le centenaire de Nelson Mandela. Une manière pour elle de rendre hommage au leader et chantre de la lutte anti Apartheid, a constaté Africaguinee.com.

MTN-Guinée, société de droit guinéen d’origine Sud-Africaine a pour cette journée, décidée d’accompagner les plus démunis à travers une œuvre de charité en présence de l’ambassadeur de l’Afrique du Sud et de la Ministre guinéenne de l’Action Sociale.

Labilé Haba, Corporate Affairs à MTN-Guinée, présent à cette grandiose cérémonie a indiqué cette journée revêt une grande importance pour MTN-Guinée.

‘’ C’est un honneur pour MTN-Guinée d’être associé à cette grande journée qui marque pour nous deux choses. En premier lieu, nous commémorons les 100 ans de Nelson Mandela qui appartient à l’humanité de par ce qu’il a démontré en termes de valeur humaine, en second lieu, cette cause également sert à donner le sourire aux plus démunis. Nous apportons des vivres et biens matériels en ce jour solennel mais le plus important ce que nous puissions constituer en tant que MTN un cœur qui donne du plaisir aux plus démunis qui subissent la vie d’orphelinat qu’ils n’ont pas souhaité. Le fait que nous donnons du sourire à ces enfants est plus importants pour nous. Je lance donc un appel à travers cette journée, c’est de cultiver le pardon et l’amour entre les peuples et le don de soi comme l’a souhaité Nelson Mandela’’ a lancé le Corporate Affairs de MTN-Guinée.

Pour la diplomate Sud-Africaine présent à cette cérémonie caritative, Gloria Mdingi, Mandela a enseigné à l’humanité de se battre et de se mettre à la disposition des couches vulnérables afin d’apporter un changement positif dans la vie.

‘’ Nelson Mandela nous a enseigné d’accorder de l’importance aux enfants, car les enfants sont appelés à être les futurs leaders de notre communauté et de notre société. La campagne des 67 minutes de Nelson Mandela est un instrument pour que chacun puisse poser des actes de bienfaisance et de jouer son rôle en apportant une contribution positive aux couches les plus vulnérables’’, a rappelé l’Ambassadrice de L’Afrique du Sud en Guinée.

Pour la Ministre guinéenne de l’Action Sociale de la Promotion féminine et de l’Enfance, qui a présidé cette journée commémorative, l’œuvre de Nelson Mandela est impérissable.

‘’ C’est une journée qui doit être de mise pour la culture de la paix et l’amour. Chaque citoyen doit savoir que le pardon et la paix sont les conditions indispensables pour l’avènement d’une Guinée où il fera bon vivre. Je dirais aux enfants d’aujourd’hui c’est de suivre l’exemple de Nelson Mandela qui a su pardonner et qui a travaillé pour le respect des droits humains. C’est un exemple à suivre pour toute l’humanité’’ ; a-t-elle souhaité.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13