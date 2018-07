Guinée : création d’un club de discussion pour développer le leadership…

CONAKRY-Association mondiale dont le but est de faire de la communication orale efficace une réalité à l’échelle du globe, Toastmasters International a organisé sa Session commune N°1 ce dimanche 15 juillet 2018, a constaté Africaguinee.com.

Ce Club offre à tous la possibilité de maitriser l’art d’écouter, de penser et de parler des compétences vitales qui facilitent la réalisation personnelle, accroitre le potentiel de leader en chaque personne, stimuler la compréhension entre humains et contribuent ainsi à l’amélioration de la société toute entière.

Dans l’esprit de cette mission, selon Mohamed Lamine Keita, président Tinkisso Prestige Toastmasters Club, il est essentiel que Toastmasters Guinée, à l’instar de celui international, continue d’étendre constamment son réseau de clubs afin d’offrir à un plus grand nombre de personnes l’avantage de ses programmes.

Ainsi pour lui, la mission d’un club Toastmasters est d’offrir un milieu d’apprentissage positif aidant, dans lequel les membres peuvent développer en toute confiance leurs connaissances en communication et en leadership, ce qui générera un estime de soi et une croissance personnelle.

Aux dires du président de Tinkisso Prestige Toastmasters Club,le mandat 2018-2019 est lancé avec deux objectifs majeurs. Il s’agit entre autres de faire de la formation des membres le leitmotiv de ce mandat. Celui d’organiser un concours d’éloquence pour les lycéens dès la rentrée des classes pour permettre aux plus de personnes de tutoyer dès à présent le leadership et le parler en public.

Selon Alain Serge ZAI, président de l’Académie Toastmasters Club, Toastmasters a été créé en Guinée en 2013 à l’initiative d’une employée de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique. La Guinée est membre du secteur 25 regroupant la Sierra-Leone, le Libéria et regroupe trois clubs à savoir, Nimba Toastmasters club, Tinkisso Prestige Toastmasters Club et l’Académie Toastmasters Club.

Aujourd’hui les membres de ces clubs se connectent à travers les réseaux sociaux en ligne pour se rencontrer plus souvent et mettre plus de ressources à dispositions de chacun.

‘’ Les membres peuvent créer un club en ligne, se servir du site pour gérer puis fournir des conseils sur de nombreux sujets, de la manière de prononcer un discours jusqu’aux modalités d’adhésion au club’’ a expliqué le président de l’Académie Toastmasters Club.

Solide et rigoureuse organisation à l’échelle mondiale, selon un document dont copie est parvenue à notre desk, Toastmasters est en 2018, plus de 16.000 clubs dans le monde, plus de 35000 membres répartis dans 141 pays. C’est une organisation qui a formé plus de 3 millions de personnes à travers le monde.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13