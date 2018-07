Nzérékoré : le sous-préfet de Gouécké chassé par des femmes…

NZEREKORE-Le sous-préfet de Gouécké Siaka Wassoulon Diallo a été chassé par des femmes. Elles accusent le sous-préfet de favoritisme et de mépris à l’endroit des sages de Gouéké.

La sous-préfecture de Gouécké est située à 42 kilomètres de la commune urbaine de Nzérékoré. En tenues traditionnelles pour certaines, d'autres torses nues, les femmes sont sorties massivement cette semaine pour exiger le départ pur et simple du sous-préfet.

‘’Nous ne voulons plus de ce sous-préfet, parce qu’il veut mettre les Koniankés et les Guerzés en conflit. C’est ce que nous ne voulons pas c’est pourquoi nous l’avons chassé aujourd’hui. Il est sorti par la fenêtre et prendre la fuite avec un taximètre’’, nous a confié l’une des leaders du mouvement ajoutant qu’elles ne veulent plus jamais de lui dans la contrée.

Un autre citoyen joint au téléphone explique que le sous-préfet priorise non seulement les partisans du parti au pouvoir le Rpg-arc-en-ciel et n’a aucun respect pour les sages de la contrée.

« Les jeunes ont manifesté il ya juste deux semaines pour demander le départ du sous-préfet. Le préfet s’est déplacé pour régler en vain le problème. Les lampadaires et les abonnements Canals étaient arrivés pour distribuer à la population. Il a donné seulement aux Rpgistes. Il a dit que c’est pour ceux du Rpg, celui qui n’est pas du Rpg ne peut pas en avoir. C’est pourquoi la jeunesse, les sages, les présidents de districts, se sont fâchés et marchés. Quand le préfet est venu, nous n’avons pas eu de solution. Et le monsieur n’a pas de respect pour les présidents de district et des sages d’ici. C’est pourquoi aujourd’hui,nos mamans elles-mêmes sont sorties avec un monde fou pour demander son départ. Il a fui par la fenêtre », explique ce citoyen de la place.

Poursuivant, il ajoute : ‘’ Le sous-préfet s’est permis de nommer le président de la jeunesse. Alors que le président doit venir de l’unanimité des citoyens. A l’arrivée du préfet, ils ont aussi demandé à ce que l’ancien maire reprenne fonction jusqu’à ce que les nouveaux commencent à servir mais la population a dit non, nous ne voulons pas d’ancien maire c’est le nouveau que nous voulons’’.

Interpellé sur la protestation, le sous-préfet Diallo Siaka Wassoulou dit être étonné de la revendication des villageois. Il confie être accusé à tort par ces citoyens.

« Je ne connais pas l’objectif de leur protestation. Tantôt ils m’accusent de soutenir le Rpg, tantôt ils disent que je soutiens les jeunes. Pour la première marche, le préfet est venu pour les sensibiliser mais en vain. Cette deuxième marche, les femmes se sont mises à nues pour marcher et protester contre ma présence. Elles disent qu’elles ne veulent plus de moi. Et je les a quittés. C’est grâce à la police que j’ai eu la vie sauve », relate Monsieur Diallo Siaka Wassoulou, sous-préfet de Gouécké.

A suivre !

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’africaguinée.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43