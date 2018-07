Cherif Abdallah répond à Damaro : « Nous ne sommes ni des corrupteurs, ni des corrompus »

CONAKRY- Le Président du Groupe organisé des Hommes d’affaires vient de répondre aux accusations portées contre les opérateurs économiques par Damaro Camara.

Dans une de ses sorties médiatiques, le Chef de file de la majorité présidentielle au Parlement avait accusé certains opérateurs économiques de financer les acteurs de la société civile qui protestent contre l’augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe.

Cette accusation a irrité la colère de Cherif Mohamed Abdallah, le Président du GOHA.

« Nous ne sommes pas corrompus ni corruptibles. Il a accusé des opérateurs économiques pétroliers et des opérateurs économiques en général de corrompre les forces sociales. Il doit savoir qu’on ne peut pas corrompre les forces sociales. Donc ses propos nous lancent au pôle nord. Les guinéens souffrent, c’est pourquoi c’est toute la Guinée qui est en train de réagir. C’est loin d’une corruption, on ne peut pas corrompre tout le peuple de Guinée, nous agissons au nom du peuple, ce dernier a trouvé le combat juste pour suivre le mouvement. Nous ne sommes pas contre eux, nous sommes contre la vie chère, il faut que le carburant revienne à 8000 c’est tout », a réagi Cherif Mohamed Abdallah qui a été joint au téléphone par un journaliste de notre rédaction.

« Ceux qui s’attaquent aux opérateurs économiques, aux syndicalistes aux mouvements sociaux doivent savoir que c’est la première fois en Guinée que tout le peuple converge vers une seule direction, celle de demander à l’unisson que le prix du carburant à la pompe soit revu à la baisse à 8000gnf. D’ailleurs dans le monde entier c’est seulement en Guinée que l’essence et le gasoil sont vendus au même prix, normalement l’essence devrait être vendue à 8000 et le gasoil à 6000gnf parce que le gasoil coute moins cher partout dans le monde sauf en Guinée. J’ai entendu Damaro dire également que les citernes traversent les frontières pour aller au Mali, mais on ne met pas une citerne dans la poche pour traverser la frontière, les forces de défense sont à la frontière pour sécuriser le pays. Je pense que c’est des arguments qui ne tiennent pas. On nous brandit comme argument que la sierra Léone a augmenté le carburant mais ce pays est arrivé à 8000, il était à 6000. C’est des arguments qui ne tiennent pas pour justifier l’augmentation du carburant en Guinée », poursuit le Président du Groupe organisé des Hommes d’Affaires.

