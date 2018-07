Le ministère du Plan recrute Cabinet pour l’Audit du Système d’Information et Assistance à la maitrise d’ouvrage...

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS-UCEP

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS FINANCEMENT ADDITIONNEL

(EGTACB-FA) DON IDA : D200-GN

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Date début : 16-Juillet- 2018 ; Date limite :07-Aout- 2018

Titre :« Recrutement d’un Cabinet pour l’Audit du Système d’Information et Assistance à la maitrise d’ouvrage »

1.Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don de la Banque Mondiale, d’un montant de 22 millions $USD pour financer le coût du Projet de Gouvernance Economique d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités (EGTACB-FA), etse propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des services de consultants pourrecruter un Cabinet pour l’Audit du Système d’Information et Assistance à la maitrise d’ouvrage au compte de la Primature-Guinée.

2. Objectif

L’objectif de développement visé par cette mission est la modernisation du système d’information (SI) de la Primature et le renforcement des capacités techniques de son personnel en vue d’améliorer la coordination de l’action gouvernementale. Cette mission vise ainsi à :

Effectuer l’audit informatique,

Elaborer un schéma directeur de l’information (SDI),

Evaluer le personnel de la Primature en vue d’un renforcement des capacités,

Assurer la supervision des activités techniques des cabinets recrutés pour la mise en œuvre des projets.

3.L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets invite les candidats admissibles (firmes)à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes ou cabinets) intéressés doivent fournir les informations (documentation en langue française)indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité du personnel, etc.).

4. Profil de la firme (Cabinet)

Les prestations seront confiées à une firme (cabinet) ayant au moins 10 ans d’expérience dans les missions d’études, conception et réalisation de projets informatiques, audit et/ou réalisation de schémas directeurs.Elle doit avoir exécuté au moins trois (3) missions de complexité similaires (en nature et en volume)au cours des cinq (5) dernières années à compter de 2013et ce dans la sous-région y compris la Guinée.Son personnel clé devra comprendra au moins :

Un Gestionnaire de Projet : Et doit

Être titulaire d’un diplôme d’au moins BAC +5 en informatique, en système d’information ou équivalent,

Justifier dix (10) années d’expérience dont au moins cinq (5) dans la gestion de projets informatiques (pilotage, chiffrage, rédaction de cahiers de charges, etc.), en gouvernance et audit de SI, d'élaboration de cahiers des schémas directeurs

Avoir une bonne connaissance des technologies web, conception et développement,

Il doit être certifié PMP ou équivalent.

Un Sp écialiste en Infrastructures et Réseaux Informatiques et Audit et Sécurité des SI

Titulaire d’un diplôme BAC+5 en Réseaux Informatiques, Télécommunication ou en Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) ou équivalent,

Prouver une expérience de 7 ans dont au moins 3 ans dans la conception/réalisation d’architecture réseau sécurisée et la mise en place d’intranet,

Avoir réalisé au moins trois (3) missions récentes durant les cinq dernières années, dans la définition des architectures réseaux complexes,

Le spécialiste doit avoir des connaissances avérées sur les réseaux et systèmes : Réseaux : Protocoles de Routage, LAN, TCP/IP, Firewalls, proxy, Fibre Optique, Systèmes :Intranet, systèmes de messagerie électronique, annuaires LDAP, Active Directory, Systèmes d’exploitation, Windows, Unix/linux, Sun Solaris, etc., Sécurité : Méthodes d’évaluation des risques (EBIOS, MEHARI,), système de management de la sécurité de l’information, Connaissance technique : Sauvegarde et restauration, Serveur d’application, Supervision, systèmes de détection et de prévention d’intrusion (IDS/IPS), VPN, PKI, Système de protection des équipements, virtualisation, etc.,



Un Spécialiste en GED (gestion électronique des documents)

Titulaire d’un diplôme BAC+5 en Réseaux Informatiques, Télécommunication ou en Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) ou équivalent,

Prouver une expérience de 5 ans dont au moins 2 ans dans le déploiement et administration de GED,

Prouver une expérience dans la réalisation des analyses fonctionnelles des besoins et les cahiers de charges techniques,

Avoir une connaissance approfondie des solutions en matière de GED.

5. Les Consultants (firmes) peuvent s’associer à d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

7.Le Consultant sera sélectionné suivant la méthode de Sélection Fondé sur la Qualification du consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale de janvier 2011 révisées en juillet 2014.

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (Termes de Référence) à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures suivantes:du lundi au jeudi: de 9h à 16h 00 et le vendredi :de 9h à 13hou par courriel à l’adresseegtacbwb@yahoo.fr.

7. Les manifestations d’intérêts doivent être en trois (3) copies (un original et deux copies) et déposées au plus tard le 07 Aout 2018à 12 h à l’adresse ci- après :UCEP : Unité de Coordination et d’Exécution des ProjetsImmeuble «Air France ex Fria Base » 7ème étage Quartier Almamya, Commune de Kaloum – Conakry ou par Courrier électronique :egtacbwb@yahoo.fr. Téléphones:(224) 620 63 14 21/ 657 52 75 47/ 620 62 22 68.

La manifestation d’intérêt doit porter la mention «Cabinet Audit du SI PRIMATURE »

Fait à Conakry, le 13 juillet 2018

Le Coordonnateur

Salim DIALLO