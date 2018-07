Cellou Dalein précise: "le combat que nous menons…"

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo qui appelle à de nouvelles manifestations à Conakry, vient de justifier le bien-fondé de sa lutte. Le chef de file de l’opposition affiche son opposition face aux velléités du Gouvernement d’installer partiellement les maires.

Devant ses partisans auxquels il a demandé une forte mobilisation pour la marche du 19 juillet, le leader de l’UFDG a indiqué que le combat qu’il mène ne vise pas uniquement le contrôle des mairies, plutôt pour mettre fin à la fraude.

« Ce n’est pas un combat pour un siège ou plus des sièges dans les conseils communaux. Ce n’est pas un combat pour prendre le contrôle des chefs des quartiers, c’est un combat contre la fraude, le vol. Nous ne voulons plus que les votes des citoyens soient détournés, falsifiées ou annulés injustement pour donner des avantages à un parti surtout le parti présidentiel. (…), on va sortir le jeudi 19 juillet 2018 », a déclaré le leader de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo a invité ses militants de se mobiliser pour une manifestation sans précédant le jeudi 19 juillet afin d’obliger le gouvernement à régler de manière définitive le contentieux électoral. Il prévient qu’il est hors de question d’accepter l’installation partielle des conseillers communaux soient installé.

« Nous voulons que le contentieux électoral soit réglé de manière définitive, juste et équitable. Il ne s’agira pas d’installer une partie des conseillers. Il faut régler le contentieux pour installer toute les communes en même temps. Ils ont le même mandat, ils ont été élus le même jour, leur mandat doit être renouveler le même jour. Donc il ne faut pas faire deux poids deux mesures. Le vote a eu lieu pour l’ensemble de la République le 04 février, il faut que l’ensemble des communes soient installées le même jour »A, a averti l’opposant.

Oumar Bady Diallo

Pour africaguinée.com